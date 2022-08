مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کی قیادت والی حکومت آنے کے بعد ترقیاتی منصوبوں کا سیلاب آ گیا ہے۔ وزیراعلیٰ ممتابنرجی کی قیادت والی حکومت ہر تین مہینے میں ایک نئے ترقیاتی منصوبے کا اعلان کرتی ہے۔ Banking Services in Ration Shops

مغربی بنگال میں محکمہ خوراک اور راشن ڈیلرز کے درمیان گزشتہ چھ مہینوں سے دوارے راشن کو لے کر تنازع جاری ہے۔محکمہ خوراک اور راشن ڈیلر ایک دوسرے پر مرضی کے مطابق منصوبوں پرعمل درآمد کرانے کے لئے دباو ڈالنے کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ اسی درمیان مغربی بنگال کی حکومت نے ان ہی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور نیامنصوبہ متعارف کرنے کافیصلہ کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت مغربی بنگال میں راشن دکانوں میں پوسٹل بینک خدمات متعارف کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔

اس منصوبے کے تحت راشن دکانوں میں مختلف بینکوں کے لئے کسٹمر سروس پوائنٹ کے طرز پر کام کیا جائے گا۔اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو کسی بھی قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا نا پڑے۔ West Bengal to allow non PD items and banking services in ration shops

یہ بھی پڑھیں:PIL in Calcutta HC بی جے پی رہنماؤں کی جائیدادوں کو لیکر کلکتہ ہائی کورٹ میں عرضی داخل

چند راشن ڈیلرز نے ریاستی حکومت کے فیصلے کی حمایت کی ہے تو چند لوگوں نے اس کی مخالفت شروع کردی ہے۔وزیر خوارک رابندر ناتھ گھوش نے کہاکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغربی بنگال میں اس کو لے کر تھوڑی پریشانی ہے۔ پوری ریاست میں21 ہزار سے زائد راشن ڈیلرز ہیں۔ان سبھی کو ایک ساتھ سنبھال کر رکھنا مشکل ہے۔ حلانکہ اس سلسلے میں دوسرے وزرا اور ترنمول کانگریس کے رہنماوں نے واضح طور پر کچھ بھی کہنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔