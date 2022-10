ہاوڑہ: مغربی بنگال کے ہاوڑہ ضلع کے شیب پور تھانہ کے تحت نریندرتلہ علاقے میں کئی کروڑ نقد برآمد کرنے کے بعد کولکاتا پولس کو پانڈے برادران کی کروڑوں کی مالیت کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق پولس ہیڈ کوارٹر لال بازار کو 134 کروڑ کے لین دین کا سراغ لگا ہے۔ اس میں17 نئے اکاؤنٹس بھی شامل ہے، جن میں سے 6 اکاؤنٹس سے 57 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کی جانکاری حاصل ہوئی ہے۔ ستمبر کے مہینے میں ہی دیگر متعدد کھاتوں سے 77 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ گزشتہ ہفتے پولیس نے شیو پور کے گھر سے 8 کروڑ کی نقدی برآمد کی تھی۔ Crore Of RS Recovered From Chartered Accountant House In Howrah

کولکاتا پولس کی جانچ میں معلوم ہوا ہے کہ اکاؤنٹ پہلے کینرا بینک میں کھولا گیا تھا جس میں اسٹرینڈ روڈ کا پتہ دکھایا گیا تھا جس کی وجہ سے محکمہ آیات کے اہلکاروں نے چند ماہ قبل اسٹرینٹ روڈ پر واقع اس پتے پر بھی چھاپہ مارا تھا۔ اس وقت اس پتے سے 6 کروڑ نقد برآمد ہوئے تھے۔جانچ سے معلوم ہوا کہ چٹ فنڈ کا لین دین آن لائن ہو رہا تھا۔ ایک متعلقہ ایپ کو بھی ٹریس کیا گیا ہے۔ اگرچہ اسے امریکہ کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دراصل نائجیریا سے چلایا جارہا ہے۔

کولکاتا پولیس نے گوگل کو لکھا ہے کہ اس بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں کہ یہ ایپ کس نے تیار کی ہے، اسے کہاں سے چلایا جارہا ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے کیا طریقے ہیں۔ ایپ کی تشہیر نیپال سے کی جارہی ہے۔ لوگوں کو فون کال بھی نیپال سے کی جاری ہے۔ اس لیے پولیس کا یہ بھی خیال ہے کہ اس رقم کی وصولی میں کسی بین الاقوامی گینگ کا تعلق ہے۔ Crore Of RS Recovered From Chartered Accountant House In Howrah