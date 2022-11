کولکاتا:مغربئ بنگال کی وزیراعلیٰ ممتابنرجی نے ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کے لئے محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام کے ساتھ جلد ہی میٹنگ کرنے والی ہیں۔West Bengal CM Mamata Banerjee Will Call Meeting On Dengue Situation In State Soon

میٹنگ میں محکمہ صحت کے افسران کے ساتھ ساتھ مختلف اضلاع کے چیف ہیلتھ افسران اور مختلف میڈیکل کالجوں کے پرنسپلز ورچوئل شریک ہوں گے۔ نوبنو ذرائع کے مطابق، ضلع کے مختلف عہدیدار بھی ورچوئل موجود ہوں گے، لیکن کولکاتا کے عہدیدار ذاتی طور پر موجود ہوسکتے ہیں۔

بنیادی طور پر مختلف میڈیکل کالجوں کے مجموعی انتظام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا، ریاستی محکمہ صحت کی جانب سے مختلف اوقات میں دیے گئے منصوبوں پر کس حد تک عمل درآمد ہوا اس کا جائزہ لیا جائے گا، ہیلتھ کارڈکے منصوبے پر بھی بات چیت ہوگی۔

ریاستی محکمہ صحت کے اعدادوشمار کے مطابق ریاست میں ڈینگو کے انفیکشن کےکیسز دوسرے سالوں کے مقابلے اضافہ ہوا ہے ۔وزیرا علیٰ ممتا بنرجی ڈینگو سے نمٹنے کے اقدامات پر بھی اس میٹنگ میں غور کریں گی ۔حالیہ دنوںمیں شکایت آئی ہے کہ پرائیوٹ اسپتال ہیلتھ کارڈقبول نہیں کررہے ہیں ۔ممتا بنرجی اس میٹنگ میں ہیلتھ کارڈ کولے کر پرائیوٹ اسپتالوں کو سخت پیغام دے سکتی ہیں ۔

پنچایتی انتخابات سے پہلے وزیر اعلیٰ ریاست کے دیہی ہسپتالوں کے بنیادی ڈھانچے کی حالت کا بھی جائزہ لے سکتی ہیں کہ آیا دیہی ہسپتالوں میں مختلف شعبوں کے ڈاکٹر موجود ہیں یا نہیں۔

ریاستی محکمہ صحت نے پیر کی میٹنگ کی بنیاد پر ضلع اور سب ڈویژنل سطحوں پر پہلے ہی جائزہ شروع کر دیا ہے۔ رواں ہفتے وزیراعلیٰ نے روزمرہ کی اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے پر جائزہ میٹنگ کی تھی۔ میٹنگ میں انہوں نے مارکیٹ کی قیمت میں اضافہ کے سلسلے میں عہدیداروں کو کئی ہدایات دی تھیں۔ اس کے علاوہ بعض محکموں کے افسران سے ممتا بنرجی نے سوال کیا کہ کچھ سبزیوں کی قیمت اتنی مہنگی کیوں ہے؟ توقع ہے کہ آئندہ پیر کو محکمہ صحت کے اجلاس میں بھی اس کا جائزہ لیا جائے گا۔