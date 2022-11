کولکاتا: ترنمول کانگریس کی سربراہ اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے منگل کو گرو نانک جینتی کے موقع پر انہیں خراج پیش کیا۔ West Bengal CM Mamata Banerjee Greetings To The Entire Sikh Community On Guru Nanak Birth Anniversary

ممتا بنرجی نے سوشل نیٹ ورکنگ پیج پر پوسٹ کیا، "میں گرو نانک سالگرہ کے پرمسرت موقع پر پوری سکھ برادری کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ گرو نانک دیو جی کی لامحدود حکمت ہم پر برسائے اور ہمیں امن اور انسانیت کی خدمت کی راہ پر گامزن کرے۔

قابل ذکر ہے کہ مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ نے پیر کو شہید مینار پر گرونانک جینتی کی تقریبات میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، ''یہاں سکھ برادری کے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کل کرشن نگر جائیں گی، اس لیے آج وہ یہاں آئیں۔ آپ سال بھر ہم سے رابطے میں رہے۔ آپ سب کے لیے نیک خواہشات۔ اچھی طرح رہے۔