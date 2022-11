کولکاتا:مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے ٹویٹر پر لکھا کہ میں میگھالیہ کے موکروہ میں فائرنگ کے المناک واقعہ سے بہت دکھی ہوں۔ جس میں چھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔West Bengal CM Mamata Banerjee Anguished By The Tragic Instance of firing at Mukroh In Meghalaya

وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ میں ان خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتی ہوں جنہوں نے اس فائرنگ میں اپنے عزیزوں کو کھو دیا۔ میری دعا ہے کہ ریاست میں امن قائم ہو۔

مغربی بنگال میں حکمراں ترنمول کانگریس کے قومی جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی نے میگھالیہ میں لوگوں کی موت پر اپنے صدمے اور ردعمل کا اظہار کیا۔

ترنمول نیشنل جنرل سکریٹری نے ٹویٹ کیاکہ میں میگھالیہ کے موکروہ میں فائرنگ کے انتہائی افسوسناک واقعہ سے صدمے اور گہرے غمزدہ ہوں جس میں پانچ بے گناہ شہری اور آسام کے ایک فارسٹ گارڈ نے اپنی جان گنوائی ہے۔

ترنمول کانگریس کی سربراہ اور وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے کہاکہ میری نیک خواہشات اور دعائیں اس مشکل وقت میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیںWest Bengal CM Mamata Banerjee Anguished By The Tragic Instance of firing at Mukroh In Meghalaya