مغربی بنگال میں ہائر سکنڈری بورڈ کے امتحانات کی تاریخوں میں مختلف وجوہات کے بنا پر ایک بار پھر سے تبدیلی کی گئی Change in West Bengal Board Exam Dates ہے۔ آج نبنو میں چیف سیکریٹری اور اسکول ایجوکیشن کے سیکریٹری اور ہائر سکنڈری بورڈ کے عہدیداروں کی موجودگی میں وزیر اعلی ممتا بنرجی نے ہائر سکنڈری کے امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان West Bengal announces new dates for Higher Secondary Examination کیا۔

ممتا بنرجی نے مزید کہا کہ اس بار ہائر سکنڈری کے امتحان میں 7 لاکھ سے زائد امیدواروں کے شرکت کرنے کی امید ہے جس میں 3 لاکھ لڑکے اور 4 لاکھ کے قریب لڑکیاں شامل ہوں گی، اس کے لیے 6 ہزار 727 مراکز قائم کیے جائیں گے، امتحانات صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ہوں گے۔