عوام کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لئے ہماری جدو جہد جاری رپے گی

کولکاتا: مغربی بنگال میں ہونے والے پنچایت انتخابات سے قبل منعقد اس پروگرام میں دیدی سورکچھا کوچ (دیدی حفاظتی ڈھال) کا لانچ کیا گیا ہے اس کے علاوہ 'دیر دوت' نامی ایک نئی ایپ لانچ کی گئی ہے۔ وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ یہ پروگرام دوارے سرکار کی ہی طرح ہے۔ مگر اس مرتبہ پارٹی کارکنان کے ذریعہ انجام دیا گیا ہے۔ حکومت اپنا کام کرتی رہے گی۔ پارٹی کی سطح پر لوگوں کی شکایتوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی حکومت کو 11 سال ہو گئے ہیں۔ ترنمول کانگریس نے بھی 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ ہم نے بہت سے کارکنان اور حامیوں کو کھو دیا ہے۔ جدوجہد میں برسوں گزارے ہیں۔ ہمیں سڑک کے بعد سڑک پر چلنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ 1993 میں جلوس کے دوران فائرنگ ہوئی، راجر ہاٹ- شانتی پور- کوچ بہار فائرنگ ہو ئی۔ ہر جگہ ہم نے مقابلہ کیا اور لوگوں کے اعتماد کو جیتا۔ We Shall Continue Struggle To Proved Better Goverence To Common People Says CM Mamata Banerjee

ممتا بنرجی نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ہمیں فنڈ سے محروم کردیا ہے۔ 100 دن کام کے لیے فنڈ نہیں مل رہے ہیں، مگر آج میں اس پر زیادہ نہیں بولوں گی۔ چوں کہ چند دن قبل ہی وزیر اعظم کی والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ سوگ کا ہفتہ چل رہا ہے۔ میں ابھی اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گی۔ میں نے پچھلی میٹنگ میں اس بارے میں بات کی تھی۔ پنچایت انتخابات سے پہلے ایک پیغام میں ممتا بنرجی نے کہا کہ ہر ایک کا اپنا کام ہے۔ گاؤں کا پیسہ پہلے ریاستی حکومت کے ذریعے جاتا تھا، اب یہ سیدھا جاتا ہے۔ اب ہمیں کنٹرول کے لیے دیکھنا ہے۔ پنچایت کو ادائیگی نہیں کرنی پڑتی ہے۔ معاوضہ ریاستی حکومت نے ادا کرنا ہے اگر دھان میں ایک کیڑا ہے اگر اسے مکمل طور پر تلف نہ کیا گیا تو سارا چاول ضائع ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو اسے پہلے وقت دینا چاہیے۔ ہوشیار رہو۔ میں پارٹی سے اوپر نہیں ہوں اور نہ ہی لوگوں سے اوپر ہوں۔ میں لوگوں کو جوابدہ ہوں، میں صبح سے رات تک کام کرتی ہوں۔ ابھیشیک بنرجی بھی موجود تھے۔ ممتا اور ابھیشیک دونوں نے کہا کہ اگلے چند مہینوں میں 3.5 لاکھ رضاکار تقریباً 10 کروڑ لوگوں تک پہنچیں گے۔ پارٹی کے 220 ایم ایل ایز، ایم پی اور دیگر عہدیداران لوگوں کی غذائی قلت کی شکایت سنیں گے۔ We Shall Continue Struggle To Proved Better Goverence To Common People Says CM Mamata Banerjee

یہ بھی پڑھیں:CM Mamata Banerjee On Corruptionپارٹی میں بدعنوان عناصر کو برداشت نہیں کیا جائے گا