مالدہ: مغربی بنگال کے مالدہ ضلع کے رتوا تھانہ علاقے میں عوامی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے کانگریس کے رکن پارلیمان ادھیر رنجن چودھری کہا کہ انتخابات کے مدنظر بی جے پی بنگال کی تقسیم کی بات کرتی ہے اور ترنمول کانگریس اس کی مخالفت کرتی ہے۔ ترنمول کانگریس اور بی جے پی دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ کانگریس کے رکن پارلیمان نے مزید کہا کہ مغربی بنگال کو تقسیم ہونے نہیں دیں گے، اس کے خلاف ہم سڑکوں اتریں گے۔وزیراعظم نریندر مودی ترنمول کانگریس کو بنگال میں اپوزیشن کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ MP Adhir Ranjan Chowdhury Says We Fight Against Division Of Bengal

بنگال کو تقسیم ہونے نہیں دیں گے

لوک سبھا میں کانگریس کے رہنما ادھیررنجن چودھری نے کہا کہ ترنمول کانگریس اور بی جے پی دونوں پارٹیاں بنگال کی تقسیم، نفرت اور مذہب کے نام پر سیاست کرتی ہیں۔ اب لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کس طرح کی ریاست چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں پارٹیوں کے پاس انتخابات لڑنے کے لئے کوئی موضوع نہیں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بی جے پی اور ترنمول سی اے اے، این آر سی، ہندو مسلم کے علاوہ کسی دوسرے موضوع پر بات نہیں کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پنجایت انتخابات کے مدنظر کانگریس اور سی پی آئی ایم کے درمیان اتحاد کو لے کر فی الحال کچھ کہا نہیں جاسکتا ہے۔ وقت پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت مل کر بنگال کو ترنمول کانگریس اور بی جے پی سے بچانا ہے۔ MP Adhir Ranjan Chaudhary Says We Fight Against Division Of Bengal