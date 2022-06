شمالی 24 پرگنہ: مغربی بنگال میں آئے دن بدعنوانی کے واقعات منظر عام پر آرہے ہیں، جس سے عام لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود بدعنوانی کے معاملے پر قابو پایا نہیں جا سکا ہے، شمالی 24 پرگنہ کے دے گنگا تھانہ کے تحت فویرپور پنچایت کے ترنمول کانگریس کے رہنما اور نائب پنچایت پردھان پر گاؤں والوں سے وزیراعظم رہائش گاہ منصوبے کے نام پر رشوت لینے (کٹ منی) کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ Bribery Cases on the Rise in Bengal





دے گنگا تھانے علاقے میں رہنے والے مشرف علی شیخ نے کہا کہ وہ انتہائی غریب ہیں، انہوں نے وزیراعظم رہائش گاہ منصوبے کے تحت مکان کے لئے درخواست دی تھی، درخواست منظور کرلی گئی،لیکن کاغذ آگے بڑھانے کے لئے ان سے کٹ منی مانگی گئی،انہوں نے کہا کہ مکان کے لئے انہوں نے اپنی بیوی کے زیور گروی رکھ کر جو روپے حاصل ہوئے اسے نائب پردھان غفار شیخ کو دیا اس کے باوجود کام آگے نہیں بڑھا۔





شبیر علی منڈل نے کہا کہ وزیراعظم رہائش گاہ منصوبے کے تحت ان کی زمین پر گھر بنانے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن ابھی تک تعمیراتی کام ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے، نائب پردھان اور پنچایت کے رکن سے سوال کرنے والے وہ ٹال جاتے ہیں،نائب پنچایت پردھان غفار شیخ نے کہا کہ ان پر کٹ منی لینے کے تمام الزام بے بنیاد ہے، سچائی یہ ہے کہ گاؤں والوں کے کاموں کو آسان کرنے کے لئے انہوں نے خود اپنی جیب سے پیسہ خرچ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ الزام عائد کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے دستاویزات ساتھ لائیں انہیں بتایا جائے گا کہ ان کے کاموں میں کیوں تاخیر ہوئی ہے۔



