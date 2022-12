شمالی 24 پرگنہ: مغربی بنگال کی حکومت کے ماتحت چلنے والے کنیا شری منصوبے کے بعد دوارے کیمپ یونیسیف کے لئے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بین الاقوامی ادارہ اس ترقیاتی منصوبے کا باریکی سے معائنہ کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ (یونائیٹڈ نیشنز چلڈرن فنڈ) کے دفتر سے یونیسیف کے دو نمائندوں نے حکومت کے دوارے سرکاری کیمپ کا دورہ کیا۔ انہوں نے انتظامیہ کے افسران کے ساتھ ساتھ مقامی باشندوں سے بھی بات کی۔ UNICEF Representative Visit Duare Sarkar Camp At Shasan In North 24 PGS In West Bengal

کنیاشری کے بعد یونیسف کی دوارے سرکار پر نظریں

یونیسیف انڈیا آفس کے چیف آفیسر، ہو ہی بان نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ جس طرح استفادہ کنندگان کو حکومت کی 21 اسکیموں کے فوائد ایک ہی چھت کے نیچے مل رہے ہیں، وہ قابل تعریف ہے۔ یونیسیف کے وفد جب دوارے سرکار کیمپ پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے آنگن واڑی اور آشا کارکنان سے اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کے بارے میں بات کی۔ اس کے بعد یونیسیف کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہو ہی بان نے اس بات کا جائزہ لیا کہ کس طرح ہیلتھ محکمہ حاملہ ماؤں اور بچوں کو طبی سہولیات فراہم کرتی ہے۔

یونیسیف کے دونوں نمائندوں نے دوارے سرکاری کیمپ کے ڈیوٹی پرکارکنان اور انتظامیہ کے اہلکاروں سے بات چیت کی۔ یونیسیف کے دو نمائندے، پربودھ کمار اور ہو ہی بان، دوارے میں سرکاری کیمپ کے کئی اسٹالز پر گئے اور وہاں کارکنان کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں۔ دوسری جانب بارسات بلاک 2 کے بی ڈی او ارگھیا مکوپادھیائے نے کہا کہ یونیسیف کے اہلکار مغربی بنگال حکومت کے دوارے سرکار پروگرام کے کام کا معائنہ کرنے آئے تھے۔ انہوں نے اچھی طرح سے مطالعہ کیا کہ کس طرح عام لوگ سرکاری خدمات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ریاستی حکومت ان خدمات کو کس طرح ان تک پہنچانے کی کوشش کررہی ہے۔