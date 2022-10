کولکاتا: مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا میں بھارت کی تقسیم سے پہلے کسی بھی سماجی اور خاندانی تقریب میں بینڈز کی بہت زیادہ مانگ تھی۔ ماسٹر محبوب نے تقسیم ہند سے پہلے اپنی بینڈ پارٹی شروع کی جس کے بعد وہاں سے کولکاتا میں بینڈ پارٹی کا کاروبار کولکاتا کے مختلف اضلاع میں پھیل گیا۔ Traditional And Pre Independence Band Parties Business In Big Trouble In Kolkata

کولکاتا کے بینڈ پارٹیوں کے کاروبار زوال پذیر

ماسٹر محبوب نے اپنی بینڈ پارٹی کا کاروبار بھارت کی آزادی سے پہلے شروع کیا۔ ان بینڈ پارٹیوں کا کام، ڈھول، بیگ پائپ، جھنجھونی کی تال پر مختلف گانوں کی دھنیں بجا کر تقریبات کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد بینڈ پارٹیاں بھارت میں رہیں۔ ماسٹر محبوب، محمد علی کے بعد شوکت علی نے محبوب بینڈ کا بزنس سنبھالا۔ اس کی ذمہ داری ارشاد علی کے ہاتھ میں ہے۔ کولکاتا کی روایتی بینڈ پارٹیاں فی الحال بحران کا شکار ہیں۔ گزشتہ سات، آٹھ برسوں پہلے بھی کولکاتا میں ان کا کاروبار زبردست تھا۔ شادی کی تقریب کے ساتھ ساتھ دوسرے اہم مواقع پر اس بینڈ پارٹیوں کی خدمات حاصل کی جاتی تھی لیکن کورونا وائرس کے دور میں دوسرے کلاروبار کی طرح اس پر بھی گہرا اثر اپڑا۔

اگرچہ کورونا کی صورتحال سے نمٹنے کے بعد دیگر اشیا کی مارکیٹ واپس آگئی۔آہستہ آہستہ کاروبار پٹری پر لوٹنے لگا لیکن ان بینڈ پارٹیوں کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔کورونا وائرس سے متعلق حکومتی پابندیوں کو ہٹانے کے باوجود کولکاتا کی بینڈ پارٹیوں کے کاروبار میں زیادہ فرق نہیں پڑا۔ شمیرشاد علی بتاتے ہیں کہ ان کی چار نسلوں کا کاروبار اب عملی طور پر ختم ہو رہا ہے۔ یہ کاروبار ان کے بزرگوں نے غیر منقسم ہندوستان میں شروع کیا تھا۔ ارشاد علی اسی روایت کو برقرار رکھنے کے لئے کسی نہ کسی طرح سے کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے شکایت کی کہ اگرچہ یہ ایک روایتی صنعت ہے لیکن بینڈ پارٹیوں کو حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی کیونکہ یہ پیشہ سرکاری فہرست میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اس لئے زوال پذیر کاروبار کو بچانے کے لئے قرض بھی نہیں لیا جا سکتا۔ Traditional And Pre Independence Band Parties Business In Big Trouble In Kolkata