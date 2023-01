کولکاتا:مغربی بنگال کی حکمراں جماعت کی سربراہ اور وزیراعلیٰ ممتابنرجی نے کہا کہ چاول میں، ایک کیڑے سے بہت سے کیڑے اگتے ہیں، اس لئے اس کیڑے کو پہلے ختم کرنا چاہیے یاد رکھیں، میں خود پارٹی سے بالاتر نہیں ہوں، عوام سے بالاتر نہیں ہوں۔TMC Suprimo And CM Mamata Banerjee Gives Strong Message To Partymen On Corruption

اس تناظر میں وزیراعلیٰ ممتا بنرجی کا سوال تھا کہ کیا اس پروگرام میں بدعنوان لیڈروں، عوامی نمائندوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی؟۔اس سے قبل کئی پنچایتوں کے عوامی نمائندوں پر بدعنوانی اور اقربا پروری کے الزامات کی وجہ سے انہیں استعفیٰ لے لیا گیا تھا۔

وزیراعلیٰ ممتابنرجی نے ابھیشیک بنرجی کی موجودگی میں کہا کہ گرام پنچایت کا پیسہ ریاستی حکومت کے ذریعے جاتا تھا۔ اب براہ راست جاتا ہے اس لیے جو مانیٹرنگ ہم کریں گے، اس کا موقع بہت کم ہے۔ ہمیں نظر رکھنا ہے۔ مجھے لوگوں سے معافی مانگنی ہے۔ اچھا کام کرنے والوں کو سراہا جائے گا۔ انہیں زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ چاول میں اگر کوئی کیڑا اگتا ہے تو آپ اسے مکمل طور پر تلف نہیں کرتے لیکن اس کیڑے سے سارا چاول متاثر ہو جاتا ہے۔ لہذا، مجھے پہلے کیڑے کو ختم کرنا ہوگا. یہ دیکھنا چاہیے کہ کیڑے مکوڑے نہ اگیں۔ اور اگر کیڑا پیدا ہو جائے تو پہلے اسے خبردار کیا جائے۔ کہنا پڑے گا، یا تو اپنی اصلاح کریں، یا ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ یاد رکھیں میں نہ پارٹی سے بالا ہوں اور نہ ہی دیگر لیڈر۔ لوگوں کی مجھ پر کیا ذمہ داری ہے، میں ہر روز صبح سے رات تک کام کرتی ہوں۔

انہوں نے کہاکہ سرکاری سہولیات عام لوگوں تک پہنچ رہی ہیں یا نہیں، ترنمول اس بار گھر گھر پہنچ کر خبر لینا چاہتی ہے۔ ہم عوام کی خدمت کے لئے سیاست کرتے ہیں اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ہم دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح ہم نہیں ہیں جو اقتدار کے لئے عام لوگوں کی آزادی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔

پارٹی کے آل انڈیا جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی نے دیدی کے سورکھچا کوچ کے نام سے پروگرام کا اعلان کیا۔ اس پروگرام میں دیدی کے سفیر ریاست کے ہر شہری کے گھر جا کر یہ معلوم کریں گے کہ انہیں حکومت کے فلاحی اسکیموں کا فائدہ مل رہا ہے یا نہیں۔ نچلی سطح پر عوامی رابطہ اسی طرح جاری رہے گا۔TMC Suprimo And CM Mamata Banerjee Gives Strong Message To Partymen On Corruption