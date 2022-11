شمالی 24 پرگنہ :مغربی بنگال کے شمالی 24 پرگنہ کے بشیرہاٹ کے کٹیہاٹ کے ایک اسکول کے میدان میں 'لکشمی بھنڈار' سمیت ریاستی حکومت کے مختلف سماجی اور ترقیاتی منصوبوں کے لئے ناموں کے اندراج کا کام چل رہا تھا۔ ترنمول کانگریس کٹیہاٹ بلاک صدر پرکاش سردار وہاں گئے اور صورت حال کا جائزہ لیا۔ TMC Leader Make Controversial Comment On Development Scheme for Panchayat Votes In North 24 pgs

ترنمول کانگریس کے رہنما پرکاش سردار نے لائن میں کھڑی خواتین کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ میں عوام کو یاد دلاتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ خدمات کے لئے چندہ لیں گی۔ لوگوں کو چندہ دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ممتا بنرجی کی پارٹی ترنمول کانگریس صرف ان لوگوں کے لئے کام کرے گی جو لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں۔ ترنمول ان لوگوں کے لئے کام نہیں کرے گی جو دوسری جماعتوں کی حمایت کرتے ہیں۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ ممتا بنرجی اکثر پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کو لکشمی بھنڈار اسکیم کے تحت معاوضہ مل رہا ہے۔ لوگوں کو یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے۔ پنچایت انتخابات کے دوران لوگوں کو نہ صرف اس جملے کو یاد رکھنا ہے بلکہ انہیں ووٹ بھی دینا ہے۔ ترنمول کانگریس کے رہنما پرکاش سردار کے اس متنازع بیان کی متعدد سیاسی رہنماؤں نے شدید مذمت کی۔ بشیرہاٹ بی جے پی کے یوتھ صدر پلاش سرکار نے کہا کہ ایک بلاک صدر سرکاری پروگرام میں سیاسی مہم کیسے چلا سکتا ہے؟ لوگوں کو کیسے دھمکایا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو یہ سب دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔