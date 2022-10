کولکاتا:مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا کے سیالدہ فلائی اوور پر آج دن میں بھیانک سڑک حادثے میںتین نوجوانوں کی موت ہو گئی جبکہ دیگر پانچ افراد زخمی ہو گئے جن دو لوگوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے ۔Three Youth Died In Road Acident In Sealdah Fly Over In kolkata

پولیس نے اس معاملے میں بس کے ڈرایئور اور خلاصی کو لاپپرواہی برتنے کے الزام میں گرفتار کرلیا ہے۔اس واقعے کے سبب آدھے گھنٹہ تک گاڑیوں کی آمدورفت پوری طرح سے متاثر ہوئی ۔اس سے عام لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔

پولیس نے کہاکہ فلائی اوور پر دو غیرسرکاری بسوں کے درمیان ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ کے سبب یہ حادثہ پیش آیا۔پرائیوٹ بس نے سامنے والی بس کو اوور ٹیک کرکے آگے نکلنے کی کوشش میں فلائی اوور کے پاس سے گزر رہے پانچ لوگوں کو ٹکر ماردی ۔

انہوں نے کہاکہ بس کی ٹکر کے سبب دو نوجوانوں کی موقع پر ہی موت ہوگئی جبکہ ہسپتال لے جانے کے دوران راستے تیسرے نوجوان کی موت ہوگئی سے گزر رہے۔زخمیوں کو این آر ایس ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے جہاں دو لوگوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے ۔

پولیس نے مزید کہاکہ پورے معاملے کی تفتیش کی جارہی ہے ۔معاملے میں مزید لوگوں کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔سڑک حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی شناخت ادیتی گپتا،نندنی کماری اور راہل کمار پرساد کے طور پر ہوئی ہے۔