کولکاتا:پولس ذرائع کے مطابق 6 نوجوانوں کا گروپ ودیا پتی پل کے راستے این آر ایس سے راجا بازار کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت این آر ایس کی سمت سے آنے والی روٹ بس نمبر 46 نے پہلے سگنل پر ایک مسافر کو اٹھایا۔ پھر بس کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے بس سے ڈرائیور کا کنٹرول ختم ہوگیا اور پل کی ریلنگ سے ٹکرا گیا۔

سیالدہ فلائی اوور پر حادثے میں تین افراد کی موت

اس وقت وہ 6 نوجوان اور خواتین ریلنگ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ بھی بس کی زد میں آ گئے۔ 18 سالہ ادیتی گپتا کی بس کی زد میں آکر موقع پر ہی موت ہوگئی۔ راہول کمار پرساد (30) اور نندنی کماری (18) بعد میں اسپتال میں دم توڑ گئے۔

اہل خانہ کے مطابق صرف 10 ماہ قبل ہی 30 سالہ راہل کی شادی ہوئی تھی۔ گھر میں ایک ماہ کا بیٹا بھی ہے۔ راہل ایک موبائل شاپ میں منیجر کے طور پر کام کرتا تھا۔راہل اپنی بھابھی، بھائی اور چچا کے ساتھ دشمی کی رات باہر گیا تھا۔مگر وہ افسوس ناک حادثہ کا شکار ہوگیا۔راہل کی بیوی نیلم گپتا ابھی تک اپنے شوہر کی موت کی خبر سے لاعلم ہے۔ دوسری طرف اہل خانہ نے شکایت کی کہ ایس ایس کے ایم اسپتال میں رات کے وقت کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔