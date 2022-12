کولکاتا: مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا کے ایک ہوٹل میں ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی کرنے کے الزام میں پولیس نے3 بنگلہ دیشی شہری کو گزشتہ شب گرفتار کرلیا۔Three Bangladeshi Men Arrest In Gangrape Case At New Market Area In Kolkata In West Bengal

پولیس ذرائع کے مطابق گزشتہ شب پولیس نے ملزم 37 سالہ رسل شیخ، محمد کوثر چودھری کو اجتماعی جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ تیسرے گرفتار شخص کی شناخت محمد عبدالعلی کے طور پر ہوئی ہے۔متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر نیومارکیٹ تھانے کی پولیس کے ہاتھوں تینوں کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔(Three People Arrested to Accused of Rape)

کولکاتا پولیس کے ڈی سی (سنٹرل) روپیش کمار نے بتایا کہ متاثرہ نادیہ کی رہنے والی ہے۔ خاتون نے بدھ کی رات نیومارکیٹ تھانے میں شکایت درج کرائی۔ اس شکایت کی بنیاد پر پولیس نے نیو مارکیٹ تھانہ علاقے میں واقع ہوٹل میں چھاپہ ماری چلا کر تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

انہوں نے کہا کہ کولکاتا پولیس پہلے ہی بنگلہ دیش پولیس سے رابطہ کر چکی ہے۔شکایت موصول ہونے کے بعد پولیس کی ایک ٹیم ہوٹل کے مینیجر سے رابطہ کیا اور رجسٹرڈ بک کے ذریعہ تمام معلومات حاصل کر لی۔تفتیش کے دوران پتہ چلا ہے کہ گرفتار ملزمان اپنے کسی رشتہ دار کے علاج کے لئے کولکاتا آئے ہوئے تھےThree Bangladeshi Men Arrest In Gangrape Case At New Market Area In Kolkata In West Bengal