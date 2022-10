شمالی24 پرگنہ:مغربی بنگال کے مختلف اضلاع میں ممتا بنرجی کی حکومت کے خلاف ایس ایس سی پاس اور ٹیٹ کے کامیاب امیدواروں کے احتجاجی مظاہرے کا سلسلہ جاری ہے۔ سی پی آئی ایم اور کانگریس نے نوکری کے متلاشیوں کی حمایت میں تحریک چلا رہیں ہیں۔West Bengal Minister Rathin Ghosh Says You Sit At Dharna And Demand Job اسی درمیان مغربی بنگال کے وزیر رتھن گھوش نے وجے سمیلنی تقریب کو خطاب کرتے ہوئے دھرنے پر بیٹھے ایس ایس سی اور ٹیٹ کے امیدواروں کے خلاف متنازع بیان بازی کرکے ماحول گرما دیا ہے۔

دھرنے پر بیٹھنے والوں کو نوکری نہیں ملے گی

ریاستی وزیر رتھن گھوش نے کہا کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لئے قانونی طریقے پر چلنا پڑتا ہے۔جو لوگ مغربی بنگال کی حکومت کے خلاف احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نوکری کیسے مل سکتی ہے۔حکومت کے خلاف دھرنے بیٹھنا ہی غیرقانونی کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ ممتا بنرجی آپ سبھوں کو نوکری دیں گی ۔ حکومت کی جانب سے ساڑھے گیارہ ہزار بحالیوں کے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے دھرنا جاری رکھیں گے یا پھر نوکری لیں گے۔

ان کا کہنا ہے کہ مغربی بنگال کی حکومت نے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ایس ایس سی اور ٹیٹ پاس کرنے والوں کو ملازمت فراہم کرنے کی پوری کوشش کی لیکن آپ لوگوں نے ممتا بنرجی کی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔West Bengal Minister Rathin Ghosh Says You Sit At Dharna And Demand Job