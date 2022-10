مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا سے متصل ضلع شمالی 24 پرگنہ کے سالٹ لیک کے کرونا موئے علاقے میں ٹیٹ پاس کرنے والے امیدواروں پر پولیس کی جانب سے طاقت کا اسعتمال کرنے کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پر اتر آئی ہیں۔TET Agitation SFI And DYFI Protest Turn Violence At Salt Lake In west Bengal

ریاست کے تمام اضلاع میں مغربی بنگال پولیس اور حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس درمیان کولکاتا اور اس کے اطراف کے اضلاع میں ٹرافک نظام درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے ۔

ایس ایف آئی اور ڈی وائی ائف آئی کے حامیوں پر پولیس انتظامیہ ٹوٹ پڑی

اسی درمیان شمالی 24 پرگنہ کے بدھان نگر تھانہ کے تحت سالٹ لیک کے کروناموئے میں واقع مغربی بنگال پرائمیری بورڈ کے خلاف ٹیٹ پاس کرنے والے امیدواروں کے احتجاج کو ختم کرانے کے لئے پولیس کے طاقت کے استعمال پر ڈی وائی ایف آئی اور ایس ایف آئی کے حامیوں نے احجاجی ریلی نکالی ۔

پولیس نے ایس ایف آئی اور ڈی وائی ائف آئی کے حامیوں کی ریلی کو روکنے کی کوشش کی۔اس پر مظاہرین کے درمیان جم کر جھڑپ ہوئی ۔ پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایس ایف آئی اور ڈی وائی ایف آئی کے درجنوں حامیوں کو گرفتار کرلیا۔

ڈی وائی ایف آئی کی ریاستی جنرل سیکریٹری مناکشی مکھرجی نے کہاکہ دراصل پولیس نوجوانوں کی تحریک سے خوفزدہ ہو چکی ہے۔اسی وجہ سے تحریک طاقت کی بدولت کچلنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

انہوں نے کہاکہ کولکاتا اور مغربی بنگال کی پولیس تمام حدیں پار کر چکی ہیں۔پولیس رات میں خواتین کو پکڑ کر تھانے لے جاتی ہے۔ احتجاج کرنے والوں پر طاقت کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے خلاف اگر آواز نہیں اٹھائی جائے گی اس سے بھی برا حالات ہو سکتے ہیں۔