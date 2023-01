کولکاتا:مغربی بنگال میں قبائلی تنظیم بھارت زکوٰۃ ماجھی پرگنہ محل کے ارکان نے قبائلی اکثریت والے مختلف اضلاع بشمول پرولیا، بانکوڑا، مغربی مدنی پور، مغربی بردوان، جنوبی دیناج پور میں قومی اور ریاستی شاہراہوں کو بند کر یا ہے۔یہ ناکہ بندی صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہی۔ اس کی وجہ سے قومی اور ریاستی شاہراہوں پر مختلف مقامات پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ کئی مسافر بیچ پھنس گئے ہیں۔Road Blocked In Many Places By Bharat Jakat Mahji Pargana Mahal

قبائلیوں نے اپنے پروگرام کا اعلان پہلے سے کر دیا تھا۔زکوٰۃ ماجھی پرگنہ محل کے ارکان نے آج صبح سے پرولیا میں قومی شاہراہ نمبر 32 کو بلاک کرنا شروع کردیا۔ پرولیا ضلع کے دیگر مقامات پر بھی ناکہ بندی کی گئی۔ پرولیا سے جمشید پور کے علاوہ براکر، آسنسول تک مختلف سڑکوں پر گاڑیاں پھنس گئیں۔ ناکہ بندی کرنے والوں نے پرولیا میں ایودھیا پہاڑیوں پر نئے پمپ اسٹوریج پروجیکٹ کو منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مغربی مدنا پور کے کھڑگ پور، نارائن گڑھ، ڈیبراٹ میں ناکہ بندی کی گئی ہے۔ قبائلی تنظیموں کے ارکان نے قومی شاہراہ نمبر 6 اور 7 کو بلاک کیا۔ ناکہ بندی کی وجہ سے زیادہ تر بسیں مدینہ پور سنٹرل بس اسٹینڈ سے روانہ نہیں ہوئیں۔ ڈیبرا میں نیشنل ہائی وے 16 کی ناکہ بندی کی وجہ سے کلکتہ-کھڑگپور روٹ پر بھی ٹریفک روک سی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے روزانہ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بانکوڑہ میں رانی گنج-بشنو پور قومی شاہراہ نمبر 60 پر باراجوری، ہیویرمور سمیت مختلف مقامات پر ناکہ بندی ہونے سے قومی شاہراہ پر ٹریفک ٹھپ ہو کر رہ گئی۔

بانکورہ۔ درگاپور اسٹیٹ ہائی وے، بانکوڑہ۔ جھارگرام اسٹیٹ ہائی وے، بانکوڑہ رانی بند اسٹیٹ ہائی وے بھی بند کی وجہ سے روک گئی تھی۔ قومی شاہراہ نمبر 2 پر ڈی وی سی چوراہے پر درگاپور میں سڑک بلاک کردی گئی۔ جس کی وجہ سے درگاپور سے کلکتہ، آسنسول اور بردوان جانے آنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنوبی دیناج پور کے گنگارام پور میں نیشنل ہائی وے نمبر 512 پر بھی سڑک بلاک کر دی گئی ہے۔

جہاں جہاں ناکہ بندی ہوئی ہے وہاں بڑی تعداد میں پولیس تعینات کیا گیا ہے۔ تاہم پولیس نے زبردستی ناکہ بندی کرنے والوں کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے علاوہ پولیس کئی جگہوں پر گاڑیوں کو موڑنے کی کوشش کر رہی ہے جیسا کہ پہلے اعلان کیا گیا تھا۔