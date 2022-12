رائے گنج: سوتی سفید اور ملائم چاول کی یہ جوڑی خوشبو سے بھرپور ہے۔ اس کا نام تولیپنجی چاول ہے۔ اپنی خوشبو کی وجہ سے یہ چاول ریاست کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ملک اور بیرون ملک کے لوگوں میں بھی بے حد پسند کیا جاتا ہے۔Raigunj Farmers Worried For Not Getting Enough Price For Tulipunji Price

تلپنجی چاول کی مناسب قیمت نہیں ملنے سے کسان پریشان

شمالی دیناج پور ضلع کے رائے گنج بلاک کے شیرپور گرام پنچایت کے بنیاگرا گاؤں میں تلپنجی دھان کی کاشت شروع ہو چکی ہے۔ لیکن اب تولیپنجی چاول کے کسان مشکل میں ہیں۔ کسانوں کی شکایت ہے کہ بازار میں پیکٹس میں فروخت ہونے والے تلپنجی چاول کو دوسرے چاولوں کے ساتھ ملا کر کم قیمت پر فروخت کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بنیادی طور پر انہیں اپنی فصلوں کی صحیح قیمت نہیں مل پا رہی ہے۔ مجموعی طور پر تولیپنجی چاول کے کسان انتہائی بحران کا شکار ہیں۔ انہیں بے بسی کی حالت میں دن گزارنے پڑتے ہیں ۔

کسانوں نے مزید کہا کہ تلپنجی چاول شمالی دیناج پور ضلع کا فخر ہے۔ اصل میں، یہ چاول رائے گنج بلاک کے بندول گرام پنچایت علاقے کی زمین میں کاشت کیا جاتا تھا۔ فی الحال، ریاستی حکومت کی پہل پراس چاول کو پڑوسی بلاکوں میں بھی کاشت کیا جا رہا ہے۔

انہوں نے کہاکہ چاول کے اس لاجواب ذائقے اور خوشبو کی شہرت ریاست کی سرحدوں سے نکل کر لندن اولمپکس کی دہلیز تک بھی پہنچ گئی۔ رائے گنج بلاک کے شیرپور گاؤں پنچایت کے بنیاگرا گاؤں کے رہنے والوں کے لئے یہ تلیپنجی چاول ہی روزی روٹی فراہم کرتا ہے۔ ایک زمانے میں یہ چاول سابق گورنر گوپال کرشن گاندھی اور دیگر سرکاری افسران لیتے تھے۔