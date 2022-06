کولکاتا: مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا کے مختلف علاقوں میں آج بعد نماز جمعہ نبی کریمﷺ کی شان میں نازیبا تبصرہ کرنے والے بی جے پی کے سابق قومی ترجمان نوپور شرما اور رہمنا نوین جندل کے خلاف جم کر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے مرکزی کولکاتا کے کئی سڑکوں کو گھنٹوں تک جام کردیا، جس میں پارکس سرکس، خضرپور، رپن اسٹریٹ، رفیع احمد قدوائی روڈ، مٹیابرج وغیر علاقے شامل ہیں۔ Protest Against BJP Leaders at Park Circus in Kolkata

اس دوران احتجاجیوں نے حکومت ہند سے بی جے پی کی رہنما نوپور شرما اور نوین جندل کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں بڑی تعداد میں علماء دین بھی شامل تھے۔ علما نے نوپور شرما کی مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ایسے لوگوں کو بھارت میں رہنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ علما نے لوگوں سے پر امن احتجاج کرنے کی اپیل کی ساتھ ہی کہا کہ پغمبر اسلام حضرت محمدﷺنے پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا ہے، لہذا ہم بھی امن قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد صرف احتجاج کرنا تھا۔





وہیں جنوبی 24 پرگنہ کے مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی نوپور شرما اور نوین جندل کے خلاف پرامن احتجاج کیا گیا احتجاج کے دوران مجلس علماء اسلام کے سربراہ مولانا محمد اکبر حسین رضوی نے کہا کہ 'مغربی بنگال حکومت اور کولکاتا پولیس کی ہدایت کے مدنظر پرامن ریلی کا انعقاد کیا گیا. ہماری ریلی کا مقصد رسول اللہ کی شان نازیبا تبصرہ کرنے والے نوپور شرما اور نوین جندال کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ ہے۔ Protest Against BJP Leaders at Park Circus in Kolkata



انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو اس سلسلے میں عرضداشت پیش کی گئی ہے تاکہ ہمارے مطالبات وزیراعلیٰ ممتا بنرجی اور مرکزی حکومت تک پہنچایا جاسکے۔ ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں۔