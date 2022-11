کولکاتا: 80 سال مکمل ہونے پر پی آرسی اگلے ایک سال تک مختلف پروگرامز کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس پروگرام کا اہتمام آل انڈیا پیپلز سائنس نیٹ ورک اور پچھم بنگا وگیان منچ کے اشتراک سے کیا۔ اس موقع پر فلم ڈائریکٹر ڈاکٹر کملیشور مکھرجی نے پی آر سی کی 80 سالہ جشن کمیٹی کے چیئرمین اریجیت سینگپتا کے ساتھ اجلاس کی صدارت کی۔ اریجیت سین گپتا ڈاکٹر امیت سین گپتا کے بیٹے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں، ڈاکٹر سین گپتا کی زندگی اور ان کے کاموں پر مبنی ایک دستاویزی فلم بھی پنڈال میں دکھائی گئی۔ Professor Mohan Roy Praise People's Relief Committee kolkata For Civic Service

اس موقع پر کولکاتا میں واقع ایران سوسائٹی میں منعقدہ امت سین گپتا میموریل لیکچر سے پروفیسر موہن راؤ نے خطاب کیا۔ ہندوستان میں صحت کی صورت حال پر پروفیسر موہن راؤ نے اپنی تصنیف ''The Exsanguination of Public Health in India'' کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھارت میں نظام صحت میں کئی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں تک آسانی سے صحت کی سہولیات نہیں پہنچ پاتی ہیں۔

جواہر لعل نہرو یونیورسٹی کے سینٹر آف سوشل میڈیسن اینڈ کمیونٹی ہیلتھ کے سابق پروفیسر نے خامیوں کی نشان دہی کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں ایک چھوٹی سی اشرافیہ ہے جسے تمام طبی سہولیات آسانی سے فراہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں طبی سیاحت نے آمدنی میں اضافہ کیا ہے اور اسپتالوں نے خوب دولت بٹورے ہیں۔ مگر ملک میں عوامی صحت کو بہتربنانے کیلئے کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ غذائی قلت، متعدد بیماریوں کی وجہ سے اوسط قد میں کمی آئی ہے۔

جامع نیشنل نیوٹریشن سروے (CNNS 2016-18) کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 0-4 سال کی عمر کے 35% بھارتی بچوں کا وزن کم ہے، اور 33% بچے کی اوسط نشو و نما کم ہے۔ تاہم، متوقع عمر 1905 میں 22 سال سے آج 70.8 سال تک کافی بہتر ہوئی ہے۔ اس کے باوجود، یہ سری لنکا (76.9) یا بنگلہ دیش (74.3) کی متوقع عمر جتنی اچھی نہیں ہے۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں صحت کے شعبے پر اپنی جی ڈی پی کا 1.2 فیصد خرچ کیا جاتاہے، اور صحت کے اخراجات کی عالمی درجہ بندی میں ہندوستان 152 ویں نمبر پر ہے۔ لاکھوں افراد مالی تنگ دستی کی وجہ سے علاج کیلئے قرض لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ پروفیسر موہن راؤ نے کہا کہ ہندوستان میں فی 1000 افراد پر بستروں کی سب سے کم تعداد صرف 0.5 ہے، جب کہ روس میں 7.1، چین میں 4.3، جنوبی افریقہ میں 2.3، اور برازیل میں 2.1 ہیں۔ یہاں تک کہ بنگلہ دیش میں ہندوستان سے زیادہ 0.8 اسپتال کے بستر ہیں۔ ہندوستان سے کم درجہ بندی میں افغانستان، برکینو فاسو، مالی اور مڈغاسکر جیسے ممالک ہیں۔ پروفیسر راؤ نے پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا جیسی اسکیموں کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسکیمیں صحت عامہ کے تنزلی کا باعث ہیں۔ ان اسکیموں کی وجہ سے غیر ضروری مداخلت پیدا ہوتی ہے۔

انہوں نے سوویت یونین کے کردار پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ سویت یونین عالمی اور مفت صحت فراہم کرنے والا پہلا ملک تھا اور بعد میں برطانیہ میں نیشنل ہیلتھ سروس کی تشکیل دی گئی ہے۔ ہندوستان میں، ہم نے کبھی بھی براہ راست ٹیکسوں کے 10 سے 11٪ کو پار نہیں کیا اور بالواسطہ ٹیکسوں کا تناسب براہ راست ٹیکس سے کہیں زیادہ ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ آکسفیم کی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دس امیر ترین افراد کی دولت دوگنی ہو گئی ہے جبکہ 99 فیصد کی آمدنی کوویڈ 19 کی وجہ سے بدتر ہے۔ 10 فیصد آبادی کے پاس کل قومی دولت کا 77 فیصد حصہ ہے۔ 2017 میں پیدا ہونے والی دولت کا 73 فیصد امیر ترین 1 فیصد کے پاس چلا گیا، جب کہ 670 ملین، جو کہ غریب ترین آبادی پر مشتمل ہے، اپنی دولت میں صرف 1 فیصد اضافہ دیکھا۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ آکسفیم کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صحت کے اخراجات کی وجہ سے سالانہ 63 ملین ہندوستانی غربت میں دھکیل رہے ہیں۔

یہ کہتے ہوئے کہ صحت کا انصاف ہماری زندگیوں میں بہت اہم ہے اور ہمارے سیاسی ایجنڈوں کا ایک اہم حصہ ہے، انہوں نے پروفیسر وجے پرشاد کا اس حقیقت پر بھی حوالہ دیا کہ 1765 سے 1937 کے درمیان 45 ٹریلین پاؤنڈ سٹرلنگ ہندوستان سے برطانیہ منتقل کیا گیا تھا۔پروفیسر راؤ نے سین گپتا کی خدات کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحت کے ایشو کو قومی ایجنڈے کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔