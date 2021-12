مغربی بنگال کے کولکاتا میونسپل کارپوریشن انتخابات 2021 میں حکمراں جماعت ترنمول کانگریس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 144 وارڈز میں سے 134 میں کامیابی حاصل کی۔ Excellent performance of TMC in Kolkata Municipal Election۔ ممتابنرجی کی قیادت والی حکمراں جماعت ترنمول کانگریس کی کولکاتا میونسپل کارپوریشن انتخابات کی تاریخ میں یہ اب تک کا سب سے شاندار مظاہرہ ہے۔political future of muslim politician in west bengal

مغربی بنگال کی سیاست میں نئے مسلم سیاسی رہنماؤں کا مستقبل

ترنمول کانگریس کی جیت کی سونامی کے باوجود آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابی میدان میں قسمت آزمانے والے بالخصوص اقلیتی طبقے کے امیدواروں کی جیت نے حکمراں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہے۔ TMC in Kolkata Municipal Election 2021

مرکزی کولکاتا کے وارڈ نمبر 43 کی امیدوار عائشہ کنیز ہو یا پھر وارڈ نمبر 137 سے کانگریس کے وسیم انصاری، 135 سے آزاد امیدوار روبینہ ناز اور وارڈ نمبر 141 سے شربانشی نسکر کی جیت اس مرتبہ قابل ذکر ہے۔

ان امیدواروں کی جیت اس اعتبار سے کافی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں کامیابی حاصل کی جب ریاست مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کی غیر معمولی لہر اور دبدبہ ہے۔

ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے ایک کانگریس اور دو دیگر آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیت درج کرنے والوں سے ان کی جیت پر خصوصی بات چیت کی۔ independent candidate in Kolkata Municipal Elections 2021

وارڈ نمبر 43 سے انتخابی جنگ میں ترنمول کانگریس کی امیدوار کو شکست دینے والی آزاد امیدوار عائشہ کنیز(Ayesha kaniz) نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 'عام لوگوں کی دعا اور حمایت کی بدولت ہمیں یہ کامیابی ملی ہے۔'

عائشہ کنیز نے کہا کہ 'ہم اس کامیابی کو آگے تک لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ عام لوگوں کی امیدوں پر کھرا اترنے کی کوشش کریں گے کیونکہ عوام کی خدمات ترجیحات میں شامل ہے۔'

عائشہ کنیز کو سیاست وارثت میں ملی ہے۔ ان کے والد اور والدہ دو دو مرتبہ کاؤنسلر رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ ان کے چچا، چچازاد بھائی اور بھابھی بھی کاونسلر رہ چکے ہیں۔

نومنتخب کاونسلر عائشہ کنیز نے اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں کہا کہ عوام نے جو جیت تحفے میں دیا ہے اسے برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب قدم آگے بڑھا دیا ہے تو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں ہے۔

نومنتخب کاونسلر کے شوہر عرفان علی (تاج) نے مشترکہ انٹرویو کے دوران کئی اہم معاملات پر ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو کی۔

تاریخی شہر گارڈن ریچ میٹیابرج کے وارڈ نمبر 137 سے کانگریس کے ٹکٹ پر کاؤنسلر بننے والے وسیم انصاری نے کہا کہ 'جن لوگوں کی بدولت جیت ملی ہے ان کی خدمت کرنا ہمارا اہم مقصد ہے۔'

انہوں نے کہا کہ 'میونسپل انتخابات میں ان ہی لوگوں کو کامیابی ملتی ہے جو عوام کے بالکل قریب رہتے ہیں۔ عوام کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہر وقت کھڑا رہتا ہے۔'

نومنتخب کاؤنسلر وسیم انصاری کا کہنا ہے کہ 'انتخابی مہم کے دوران انہوں نے عوام سے جو وعدے کیے ہیں انہیں ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہسپتالوں میں مفت ڈیلوری کرانے کا انتظام کرنا ہمارا اولین مقصد ہے۔ اس کے علاوہ صاف صفائی، صحت مراکز، تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں کام کرنا ہے۔'

وارڈ نمبر 135 سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کولکاتا میونسپل کارپوریشن انتخابات 2021 میں کامیابی حاصل کرنے والی روبینہ ناز نے کہا کہ 'عوام کی امیدوں پر کھرا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گی۔' Rubina naaz independent candidate

انہوں نے سیاست میں اپنے مستقبل کو لے کر کہا کہ 'وہ عوامی نمائندے کی حیثیت سے عام لوگوں کی خدمت انجام دینا چاہتی ہیں۔' بنگال کی سیاست میں خود کو قدآور رہنما کے طور دیکھنا چاہتی ہیں۔'

روبینہ ناز نے مزید کہا کہ وہ نوجوان نسل سے بنگال کی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی۔ نوجوان نسل جتنی بڑی تعداد میں سرگرم سیاست میں شامل ہوگی۔ سماج میں اتنی تبدیلی آئے گی۔'