بانکوڑہ:مغربی بنگال میں پنچایت انتخابات کے مدنظر سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہے۔انتخابات کے موسم میں وعدوں کی موسلادھار بارش جا رہی ہے۔ حکمراں جماعت ترنمول کانگریس اور بی جے پی کے درمیان لفظی جنگ میں شدت آگئی ہے۔

بانکوڑہ ضلع میں انتخابی مہم کے دوران اداکار میتھن چکرورتی نے عوامی جلسے کے دوران عام لوگوں کو بولنے کا موقع فراہم کیا۔عام لوگوں کی شکایات سنیں۔لوگوں نے بھی ترنمول کانگریس کے خلاف جم کر بھڑاس نکالی۔

بانکوڑہ کے لوگوں کو ترنمول کانگریس سے نفرت ہو گئی ہے

اداکار اور بی جے پی لیڈر متھن چکرورتی نے یقین دلایا کہ اگر بنگال میں بی جے پی کی حکومت بنتی ہے تو لوگوں کو تمام سرکاری اسکیموں کا فائدہ ملے گا۔سیاسی انتقام کے تحت کسی کو شخص کو ترقیاتی منصوبوں کے فائدے سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔

بہت سے لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے کہ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت مکانات دستیاب نہیں ہیں۔ متھن نے اس بارے میں یقین دہانی کرائی کہ مغربی بنگال کے تمام اضلاع وزیراعظم رہائش گاہ منصوبے کے تحت گھر دئیے جائیں گے۔وزیراعظم نریندر مودی نے عام لوگوں کے لئے یہ منصوبہ بنایا ہے۔آپ لوگوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیا ہے اس نے آپ لوگوں کو گھر بنا کر نہیں دیا تو اس میں بی جے پی کی کیا غلطی ہے۔