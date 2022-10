کولکاتا: مغربی بنگال کی حکومت نے اپوزیشن جماعتوں کے این سی سی کی فنڈنت روکنے کے الزام کو بے بنیاد قرار دیا ہے ۔ریاستی سیکریٹریٹ نے این سی سی کو فنڈنگ روکنے کےدعوے کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کوئی فنڈ نہیں روکا گیا ہے۔ پوجا اور دیگر تہواروں کی وجہ سے فنڈ ریلیز میں تاخیر ہوئیہے۔ فنڈز 21 اکتوبر کو جاری کیے گئے۔Opposition Parties Slam West Bengal Govt Over Not Giving Funds To NCC

این سی سی کی فنڈنگ کوروکے جانے پر تنازع

این سی سی میجر جنرل یو سینگپتا نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ بنگال میں نیشنل کیڈٹ کور مشکل میں ہے۔ جیسا کہ ریاستی حکومت نے الاٹ شدہ رقم نہیں دی ہے۔ یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے۔ بی او سی سرٹیفکیٹ کے امتحان میں شامل ہونے والے این سی سی کیڈٹس میں سے، جو اچھے اسکور کرتے ہیں وہ انہیں بھارتی فوج میں بطور افسر شامل ہونے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ جو لوگ BOC سرٹیفکیٹ امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کرتے ہیں اور 55 فیصد نمبروں کے ساتھ گریجویٹ ہوتے ہیں، انہیں CDS امتحان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سروس سلیکشن بورڈ یا ایس ایس بی کے انٹرویو میں براہ راست شرکت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ لیکن اب اگر ریاستی حکومت فنڈ روکتی ہے تو بنگال میں این سی سی ٹریننگ بند ہوسکتی ہے۔ تاہم ریاستی سیکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق فنڈ کی بندش کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ریاستی حکومت نے کہا ہے کہ فنڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فنڈز 21 اکتوبر کو جاری کیے گئے ہیں۰

اس دوران بی جے پی کے ریاستی صدر سکانت مجمدار نے ٹویٹر پر اس پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ، وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی مغربی بنگال کے نوجوانوں کے مستقبل سے کھیل رہی ہیں۔ ممتا حکومت نے این سی سی کیڈٹس کو بی او سی سرٹیفکیٹ امتحان میں شرکت کے لیے فنڈز جاری کرنے سے انکار کردیا ہے۔ جہاں اس کے پاس فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ درحقیقت ریاستی حکومت نوجوانوں کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے۔Opposition Parties Slam West Bengal Govt Over Not Giving Funds To NCC