ریاست مغربی بنگال کی کابینہ کی جانب سے وزیراعلیٰ ممتا بنرجی کو ریاست کے تمام سرکاری یونیورسٹیز کی چانسلر بنائے جانے کے فیصلے کے بعد نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے۔



ایک طرف ریاستی حکومت کی کابینی میٹنگ میں وزراء نے گورنر جگدیپ دھنکر کو چانسلر کے عہدے سے ہٹا کر پارٹی سربراہ اور وزیراعلیٰ ممتا بنرجی کو سرکاری یونیورسٹیز کی چانسلر بنانے پر متفق ہیں،تو وہیں دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں نے اس فیصلے کے خلاف سڑکوں پر اترنے کا فیصلہ کیا ہے۔

اسی درمیان سی پی آئی ایم کے ریاستی جنرل سکریٹری محمد سلیم نے وزیراعلیٰ ممتا بنرجی کو ریاست کے سرکاری یونیورسٹیز کی چانسلر بنائے جانے کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔



سی پی آئی ایم کے رہنما محمد سلیم نے کہا کہ ریاست میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے،اسی وجہ سے حکمراں جماعت ترنمول کانگریس واضح اکثریت حاصل کرنے کے بعد من مانی کر رہی ہے.جس سے ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے۔



انہوں نے کہا کہ وہ بنگال کے عام لوگوں اور ماہر تعلیم سے سوال کرتے ہیں کہ ترنمول کانگریس کی سربراہ اور وزیراعلیٰ ممتا بنرجی کیسے کسی یونیورسٹی کی چانسلر بن سکتی ہیں؟



ان کا کہنا ہے کہ جس طرح بنگال میں ترنمول کانگریس کی حکومت بننے کے بعد ریاست میں تعلیمی نظام درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے ٹھیک اسی طرح سرکاری یونیورسٹیز کی چانسلر بننے کے بعد حال ہونے والا ہے۔

سی پی آئی ایم کے ریاستی جنرل سیکرٹری کے مطابق ممتابنرجی اور ان کے وزراء گورنر جگدیپ دھنکر سے سیاسی انتقام لینے کے لئے مغربی بنگال کی نوجوان نسل کے مستقبل کو داؤ پر لگا چکے ہیں، آنے والے دنوں میں تعلیمی معیار بہتر ہونے کے بجائے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔