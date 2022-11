کولکاتا:مغربی بنگال میں ڈینگی کے کیس میں دن بدن اضافہ ہوتا جارہا ہے تقریباً ہر روز موتیں ہورہی ہیں۔ پیر کو ڈینگی سے ایک بار پھر موت ہوئی ہے۔One More Dies Of Dengue In kolkata West Bengal

ہفتہ کو ریاست میں 945 لوگ ڈینگی سے متاثر ہوئے۔ 14 سالہ بھارگوی منڈل کی جمعرات کو ڈینگو سے موت ہوگئی۔ کولکاتا کے وارڈ نمبر 105 کے ہلتو کی رہنے والی بھارگوی کی ایم آر بانگور اسپتال میں علاج کے دوران موت ہوگئی۔ 9 اکتوبر کو ڈینگی سے 9 سالہ بچہ جاں بحق ہوگیا۔ ہوڑہ کے تلپوکور علاقے کے رہنے والے بچے کو منگل کی رات 9.30 بجے کے قریب اے ایم آر آئی مکندوپور اسپتال لایا گیا تھا۔

بچہ اس وقت بخار میں مبتلا تھا۔ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں لانے کے بعد دل کا دورہ پڑا۔ اس کے بعد بچے کو آئی سی یو میں لے جایا گیا۔ بدھ کی صبح 3:13 بجے بچے کی موت ہو گئی۔

4 سے 7 اکتوبر کے درمیان کولکاتا میں ڈینگی سے 5 لوگوں کی موت ہو گئی۔ کولکاتا کے ایک اسپتال میں علاج کے دوران 4، سالٹ لیک کے ایک پرائیوٹ اسپتال میں 1 کی موت ہوگئی۔

مرنے والوں میں کیشٹو پور کے سمر گاؤں کا رہنے والا سومناتھ ڈے بھی شامل ہے۔ 36 سالہ سومناتھ کی سالٹ لیک کے ایک نجی اسپتال میں موت ہوگئی۔ اسپتال ذرائع کے مطابق انہیں 5 نومبر کو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، ان کی ڈینگی رپورٹ مثبت آئی تھی۔ رفتہ رفتہ، سومناتھ ڈے کی صحت کی حالت خراب ہوتی گئی اور آخرکار وہ کثیر اعضاء کی ناکامی سے مر گیا۔

کولکاتا شہر میں 22 سالہ بوبائی ہزارہ کی ڈینگی سے موت ہوگئی۔ بوبائی جو کہ این آر ایس ہاسپٹل میں ایک عارضی کلینر ہے، ٹانگرہ کرسٹوفر روڈ میں رہتا تھا۔ پیر کو ڈینگی ہونے کے بعد انہیں این آر ایس اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ جمعہ سے ان کی حالت خراب ہونے پر انہیں آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ڈینگی کے علاوہ زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے ان کے جگر میں بھی مختلف مسائل تھے۔ بوبائی کا انتقال پیر کی صبح 3:30 بجے ہوا۔One More Dies Of Dengue In kolkata West Bengal