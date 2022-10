کولکاتا: مغربی بنگال لے دارالحکومت کولکاتا سے چند کیلو میٹر کی دوری پر واقع پاتولی تھانہ کے تحت ای ایم بائی پاس کے ایک فلیٹ سے پولیس نے ایک عمر رسیدہ شخص کی سڑھی گلی لاش برآمد کی۔ لاش کی برآمدگی کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ Old Man Body Recovered In Patuli In EM By Pass In Kolkata

پاتولی تھانے کے تحت ای ایم بائی پاس کے قریب ایک فلیٹ سے عمر رسیدہ شخص کی لاش برآمد کی ۔پولیس نے کہاکہ مرنے والے شخص کی شناخت دلیپ دتہ(63) کے طور پر ہوئی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے ہسپتال بھیجنے کا انتظام کیا گیا ہے۔

پولیس نے کہاکہ پورے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں پڑوسیوں سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہونے تک اس معاملے میں کچھ بھی کہا نہیں جاسکتا ہے۔

پڑوسیوں کاکہنا ہے کہ دلیپ دتہ اسی فلیٹ میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹوں کی شادی ممبئی میں کرائی ہے۔ پوجا کے موقع پر ہر سال دونوں بیٹیاں اپنے والد سے ملنے کے لئے آتی تھیں لیکن اس مرتبہ دونوں نہیں آئیں۔

انہوں نے کہا کہ معمر شخص کی موت کیسے ہوئی اور اتنے دنوں تک کہاں تھے، اس سلسلے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ پولیس اس کے بارے میں واضح طور پر کچھ بتا سکتی ہے۔