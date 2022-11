کولکاتا:مغربی بنگال میں ہونے والے پنچایت انتخابات کے مدنظر پولیس انتظامیہ نے بڑے پیمانے پر اعلیٰ پولیس افسران کے تبادلے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔Number Of IPS Officers Transfer In West Bengal Before Panchayat Election

ذرائع کے مطابق جھارکھنڈ اورپرولیا کی سرحد کے قریب جنگل محل میں ماؤنواز کی سرگرمیاں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں۔ پنچایت انتخابات کے موقع پر پولس انتظامیہ کے لئے یہ درد سر بنتا جا رہا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آئی پی ایس ابھیجیت بنرجی، جو ماؤنوازوں کو کچلنے میں ماہر ہیں، کو ریاستی پولیس نے اس ضلع کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) کے عہدے پر نافذ کر دیا ہے۔ وہ راناگھاٹ پولیس ضلع کے ایس پی تھے۔ اس سے قبل وہ ڈائمنڈ ہاربر اور باراسات کے ایس پی کے انچارج بھی رہ چکے ہیں ۔

ابھیجیت بنرجی کو پرولیا میں کام کا اچھا خاصہ ​​تجربہ ہے۔ پرولیا میں ڈی ایس پی کے طور پر اپنے دور میں، انہوں نے ماؤنواز مخالف کارروائیوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔

سی پی آئی (ماؤسٹ) کے ذریعہ اغوا کیا گیا پارتھا سومجیت ایودھیا کی پہاڑیوں میں ماؤنواز دستے کے سامنے ہتھیار ڈالنے والا پہلا شخص تھا۔ سی پی آئی (ماؤسٹ) کی ریاستی کمیٹی کے رکن ارنب ڈیم عرف وکرم کو ایودھیا پہاڑیوں کے دستے نے گرفتار کیا تھا۔ پنچایت انتخابات سے پہلے انہیں دوبارہ پرولیا واپس بھیجا جا رہا ہے۔

اس کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی ایس ڈی پی او اور ایس پی کے طور پر سابقہ ​​تجربہ رکھنے والے افسران کے تبادلے پر زور دیا گیا ہے۔ بیدھان نگر کمشنریٹ اور ہاوڑہ میں بھی کئی افسران کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ریاستی پولیس کے مختلف عہدوں کو امن و امان کے پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے بھرا گیا ہے۔Number Of IPS Officers Transfer In West Bengal Before Panchayat Election