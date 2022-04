مغربی بنگال میں گزشتہ چند مہینوں کے دوران جرائم کی وارداتوں بالخصوص خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں تشویشناک اضافے کے باوجود ریاستی حکومت سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ریاست کے تمام اضلاع میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے جس میں اجتماعی جنسی زیادتی اور قتل کی وارداتیں شامل ہیں۔



اسی درمیان شمالی 24 پرگنہ کے باراسات پولیس ہیڈ کوارٹر میں آٹھ - آٹھ خاتون پولیس اہلکاروں پر مشتمل ونرس فورس تشکیل دی گئی ہے جو عام خواتین کی تحفظ کو یقینی بنانے کے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ باراسات پولیس سپرنٹنڈنٹ راج نارائن مکھرجی نے کہا کہ شمالی 24 پرگنہ کے باراسات محکمہ کے مختلف علاقوں میں خواتین کے خلاف تشدد کی اطلاع موصول ہوتی رہی ہے۔ ان واقعات پر قابو پانے کے لیے خاتون پولیس اہلکاروں پر مشتمل ونرس فورس کی تشکیل دی گئی ہے۔ Winners Force of Police for Women Security in Barasat



انہوں نے کہاکہ' ونرس فورس مختلف علاقوں میں گشت کرتی رہے گی۔ خاتون کے خلاف تشدد، چھیڑ چھاڑ جیسی دیگر وارداتوں پر قابو پانے پر کام کرے گی۔ فی الحال باراسات اور مدھم گرام تھانے میں آٹھ - آٹھ اور ہابڑا، اشوک نگر تھانہ علاقے میں فی الحال چھ - چھ ونرس فورس تجرباتی مرحلے میں ہے۔





باراسات پولیس سپرنٹنڈنٹ کا کہنا ہے کہ ونرس فورس کا تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو شمالی 24 پرگنہ کے مختلف تھانہ علاقوں میں اس کا استعمال کیا جائے گا۔'