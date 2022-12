شمالی24 پرگنہ:وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم میں بے ضابطگیوں کو روکنے کے لئے شمالی 24 پرگنہ ضلع مجسٹریٹ خود اتر آئے۔ North 24 PGS DM In Field To Prevent Irregularities In Pradhan Mintri Awas Yojana

پروجیکٹ کے سروے کی نگرانی کرتے ہوئے وہ لوگوں کے دروازے تک پہنچے اور دریافت کیا کہ کیا فہرست میں شامل افراد کو اس سرکاری اسکیم کا فائدہ بھی ملا ہے؟

شمالی 24 پرگنہ کے ضلع مجسٹریٹ سرت کمار دویدی نے وزیراعظم ہاؤس اسکیم کو لے افسران کو ہدایت دی ہے کہ بے ضابطگیوں کو جلد سے جلد دور کریں یا پھر کارروائی کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہے۔

بتایا جاتا ہے کہ مکان ہونے کے باوجود ہاؤسنگ اسکیم کی فہرست میں ایک مستحق کا نام کی تصدیق کے باوجود ضلع مجسٹریٹ نے سخت نوٹس لیا ہے۔

شمالی 24 پرگنہ کے باراسات محکمہ اور بیرکپور سب ڈویژن میں ایسے کئی کیسز سامنے آئے ہیں دو منزلہ عمارت کے مالک کو اس اسکیم کا فائدہ دلایا گیا ہے۔

ہونے کے باوجود ک ہونے کی وجہ سے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اسے منسوخ کردیا۔ انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق آنے والے دنوں میں اس طرح کے کچھ اور مستحقین کے نام منسوخ کیے جا سکتے ہیں۔

مغربی بنگال میں وزیراعظم ہاؤس اسکیم میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کے انکشاف کے بعد مختلف اضلاع میں ضلع انتظامیہ حرکت میں آگئی ہے۔