مغربی بنگال اسمبلی میں اجلاس کے دوران حکمراں جماعت ترنمول کانگریس کے رہنما اور وزیر خوراک شوھن دیب ناتھ چٹرجی نے کہا کہ ریاست میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر 62 لاکھ 24 ہزار لوگوں کے راشن کارڈ باطل کیا گیا ہے۔More Than 62 Lakhs Ration Cards Rejected For Various Issue IN West Bengal

انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں راشن کارڈ باطل کرے کی مختلف وجوہات ہیں۔اس کو لے محکمہ خوراک کو افسوس ہے۔۔جن لوگوں کے راشن کارڈ باطل کئے گئے ہیں وہ دنوں کے اندر اندر نئے کارڈ کے درخواست دے سکتے ہیں۔

وزیر خوراک نے کہا کہ تقریباً 64 لاکھ نئے کارڈ اندراج کرائے گئے ہیں۔ مغربی بنگال میں کل 8 کروڑ 92 لاکھ لوگوں کے پاس راشن کارڈ ہیں۔آنے والے دنوں میں اس کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔

اسمبلی کو خطاب کرتے ہوئے وزیر خوراک نے کہا کہ درگاپوجا کے مدنظر عام لوگوں کے لئے راشن پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔تاکہ لوگوں کو ضرورت کے مطابق انہیں پہلے سے زیادہ راشن مل سکے۔

دوسری طرف اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے راشن کارڈ باطل کئے جانے پر اپوزیشن جماعت بی جے پی نے سوال اٹھایا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ وزیر خوراک نے صرف راشن کارڈ باطل ہونے کی اطلاع دی ہے وجہ نہیں بتائی ہے۔

حزب اختلاف کے رہنما شبھندو ادھیکاری نے کہا کہ وزیر خوراک کو اسمبلی میں اس کی وضاحت کرنی چاہیے تاکہ مغربی بنگال کے لوگوں کو اس سلسلے میں پوری معلومات حاصل ہو سکے۔