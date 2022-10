دہلی/کولکاتا: وزارت داخلہ (ایم ایچ اے) نے قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کو مغربی بنگال کے مومن پور میں 9 اکتوبر کو ہوئے تشدد کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اگرچہ سرکاری طور پر اس کا اعلان کیا گیا ہے لیکن ذرائع نے جمعرات کو اس کی تصدیق کی ہے۔ وزارت داخلہ کا حکم کلکتہ ہائی کورٹ کی حالیہ ہدایت پر عمل پیرا ہے جس نے اس ماہ کے شروع میں اقبال پور،مومن پور فرقہ وارانہ تشدد سے متعلق ایک رٹ پٹیشن کی سماعت کرتے ہوئے ریاستی پولیس کو تجربہ کار پولیس اہلکاروں پر مشتمل خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) کی تشکیل کا حکم دیا تھا۔ Mominpur Incident Hand over To NIA From Kolkata Police

درخواست گزاروں نے عدالت سے رجوع کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ کولکاتا کے اقبال پور اور مومن پور علاقے میں بھڑکنے والے فرقہ وارانہ تشدد پر مغربی بنگال پولس انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے، عرضی گزاروں نے تشدد کے بعد امن برقرار رکھنے کے لئے مرکزی نیم فوجی دستوں کی تعیناتی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس معاملے کی تفتیش میں ریاستی پولیس کی نا اہلی کا الزام لگاتے ہوئے، واقعے کی تحقیقات این آئی اے کے حوالے کرنے کی اپیل کی تھی۔

عدالت نے اس معاملے میں پیش کی گئی ابتدائی رپورٹوں کو دیکھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ ایکٹ، 1908 اور اسلحہ ایکٹ، 1959 کے تحت اس واقعے پر پہلے ہی پانچ مجرمانہ مقدمات درج کیے گئے تھے، جن کی تحقیقات جاری تھی۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق 42 افراد کو گرفتار کیا گیا، 15 تازہ بم، 4 کروڈ بم اور مختلف دیگر ہتھیار پہلے ہی ضبط کیے جا چکے ہیں اور اس علاقے میں ضابطہ فوجداری 1973 کی دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ کولکاتا کے مومن پور میں دو فریقوں کے درمیان تصادم نے فرقہ وارانہ کشیدگی کو جنم دیا اور میور بھنج علاقے میں 9 اکتوبر کو کئی مکانات میں توڑ پھوڑ کی گئی اور گاڑیوں کو تباہ کر دی گئیں (ANI)Mominpur Incident Hand over To NIA From Kolkata Police