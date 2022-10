مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا سے بدھان نگر میں واقع سالٹ لیک اسپورٹس کمپلیکس کے انڈور اسٹئڈیم میں آئی ایف اے فٹسال کے پہلے میچ میں محمڈن اسپورٹنگ اور بدھان نگر میونسپل اسپورٹس اتھارٹی کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہوا۔Mohammadan Sporting Start Campaign With Big Win In Futsol

محمڈن اسپورٹنگ کی پانچ صفر سے جیت

محمڈن اسپورٹنگ نے جارحانہ انداز میں کھیل کامظاہرہ کرتے ہوئے حریف ٹیم پر دباو بنانے میں کامیاب رہی ۔محمڈن اسپورٹنگ کی جانب سے حریف پر پے درپے حملے کئے گئے ۔

محمڈن اسپورٹنگ کے کھلاڑیوں کے درمیان بہترین تال میل کے سبب حریف ٹیم بالکل بے بس نظر آئی ہے۔محمڈن اسپورٹنگ نے اس کا بھر پور فائدہ بھی اٹھایا۔

محمڈن اسپورٹنگ کی جانب سے التمش نے دو جبکہ شمشاد ،شبھو اور سندیپ نے ایک ایک گول کیا۔حریف ٹیم کی جانب سے کوئی گول نہیں ہو سکا۔

متصل محمڈن اسپورٹنگ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بدھان نگر اسپورٹنگ کو یکطرفہ مقابلے میں پانچ صفر سے شکست دے کر فٹسال ٹورنامنٹ میں فاتحانہ آغاز کیا۔Mohammadan Sporting Start Campaign With Big Win In Futsol