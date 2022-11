کولکاتا:مغربی بنگال میں ہونے والے پنچایت انتخابات میں بی جے پی کے لئے تشہیری مہم چلانے والے متھن چکرورتی نے کہا کہ گرچہ یہ اتحاد باضابطہ طور پر نہیں ہوسکتا ہے۔مگر ماضی میں ایسا ہوچکا ہے۔جب کہ بائیں محاذ حکومت کے خاتمے کے لئے تمام سیاسیاسی جماعتیں متحد ہوگئی تھیں، بی جے پی گرچہ اس وقت ریاست میں مضبوط نہیں تھی تاہم اس نے بھی ترنمو ل کانگریس کی حمایت کی تھی۔گرچہ اس کا انکار کیا جائے ایسی طاقت کو شکست دینے کے لیے سب کو ایک ساتھ آنا چاہیے۔ Mithun Chakraborty Advocates For BJP,Congress And Left Front Alliance In Panchayat Election

متھن نے وضاحت کی کہ’نظریاتی طور پر ہم مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں ایسی طاقت کو شکست دینے کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ میرا پیغام ہے۔'' اس کے علاوہ متھن چکرورتی نے کہا کہ میں پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں، سرکاری طور پر یہ نہیں کہہ سکتا۔

متھن چکرورتی نے پر اعتماد لہجے میں کہاکہ اگر آزادانہ انتخابات ہوتے ہیں تو نہ صرف پنچایت بلکہ میں زور سے کہہ رہا ہوں، کل بی جے پی حکومت بنائے گی۔ پنچایت بہت چھوٹی چیز ہے۔

ترنمول کے ترجمان کنال گھوش نے متھن کے عظیم اتحاد کے نظریہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ (متھن) قبول کر رہے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کے لیے ترنمول کو شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ سردیوں کے موسم میں سٹیج پر جس دیانتداری کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں وہ ٹیم اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، یہ بات ان کے بیان سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات، وہ پارٹی جس کی طرف سے وہ 2014 میں راجیہ سبھا گئے تھے۔ اس نے وہاں جا کر کہا کہ مجھے آج تک کسی نے عزت نہیں دی۔ میری بہن ممتا نے مجھے عزت دی۔ ممتا کے بھائی متھن کو یہ احسان زندگی بھر یاد رہے گا۔ پھر وہ بہن بھائیوں کے رشتے کو خراب کرکے اپنی بہن کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے پر اترآئے ہیں۔ا س امید پر کہ بی جے پی اسے کسی ا سکینڈل سے بچائے گی، یہ بات لوگوں کو بتائی جائے۔

متھن کے عظیم اتحاد کے نظریہ سے پہلے کوآپریٹو انتحابات میں بائیں بازو اور بی جے پی نے ہاتھ ملاکر انتخاب میں حصہ لیا ہے اور مشرقی مدنا پور کے نند کمار اور مہیشدل دونوں نے مل کر انتخاب لڑا۔ ان میں سے، اتحاد کو نند کمار کی کوآپریٹو سوسائٹی میں کامیابی ملی، لیکن اسے مہیشدل میں دھچکا لگا۔ Mithun Chakraborty Advocates For BJP,Congress And Left Front Alliance In Panchayat Election