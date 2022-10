کولکاتا اگرتلہ: سی پی آئی (ایم) نے الزام لگایا ہے کہ شرپسندوں نے رات کو قومی شاہراہ پر سی پی آئی (ایم) کے کارکنوں کو ریلی سے واپس لے جانے والی بس کو روکا اور حملہ کیا۔ حملہ آور بعد ازاں جوابی حملے کے بعد فرار ہوگئے۔Misreants Attack CPIM Leaders And Workers When They Return From Sitaram Yechuri Rally

سی پی آئی (ایم) کے رکن اسمبلی جشبیر تریپورہ نے الزام لگایا کہ یہ حملہ پولیس کی موجودگی میں ہوا، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ جب بی جے پی کے مبینہ غنڈے زخمی لوگوں کو سڑک پر چھوڑ گئے تو پولیس انہیں بچانے آئی اور انہیں اسپتال لے گئی لیکن مخصوص تفصیلات درج کرنے کے باوجود مجرموں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔

سی پی آئی (ایم) نے کہا کہ بی جے پی کے غنڈوں نے لوگوں کو ریلی میں شرکت نہ کرنے کی وارننگ جاری کی تھی اور گاڑیوں کے مالکان کو اپنی گاڑیاں کرایہ پر لینے سے روک دیا تھا۔

اس کے علاوہ کئی اسٹیشنوں پر لوگوں کو جمعہ کو اگرتلہ کے لئے ٹرین میں سوار ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شرپسند سی پی آئی (ایم) کے حامیوں کو مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں جنہوں نے ریلی میں حصہ لیا تھا کہ وہ نتائج کا سامنا کریں۔

جمعہ کی ریلی کو بی جے پی کے تئیں تاریخی اور "عوامی تذلیل کی عکاسی" قرار دیتے ہوئے، سی پی آئی (ایم) کے ریاستی سکریٹری جتیندر چودھری نے ہفتہ کو کہا کہ بی جے پی کی طرف سے اپوزیشن کے حامیوں کے خلاف متحرک نوجوان تشدد کے راستے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور بی جے پی اب وہ اتر پردیش، مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش سے کارکنوں کو لانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ اسمبلی انتخابات تک تشدد جاری رکھا جا سکے۔

چودھری نے کہا کہ اتر پردیش حکومت کے پاس رجسٹرڈ موٹر سائیکلوں کی ایک بڑی تعداد درگا پوجا سے پہلے تریپورہ لائی گئی ہے ۔اب حالات کو خوفناک بنانے کے لئے باہر سے لوگ انتخابات سے بہت پہلے آ رہے ہیں،جسے تریپورہ کے لوگ قبول نہیں کرتے ہیں۔ تریپورہ کے لوگوں کو بی جے پی نے 2018 کے انتخابات میں بڑے بڑے وعدوں کے ساتھ دھوکہ دیا تھا اور وہ انتخابات میں پارٹی کی مخالفت کرنے کے لئے پہلے ہی تیار ہیں۔