کولکاتا :مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا کے بہو بازار تھانہ علاقے میں زیرزمین میٹرو لائن کے تعمیراتی کاموں کی وجہ بیشتر مکانات میں دراڑ پڑنے کی اطلاع ہے ۔ دیواروں میں شگاف پڑنے کے سبب مکانات کے کسی بھی وقت منہدم ہونے کا خطرہ منڈلانے لگا ہے ۔

گھروں میں دراڑیں پڑنے کی اطلاع ملنے کے بعد اعلیٰ پولیس افسران ،کولکاتا میونسپل کارپوریشن کے اعلیٰ حکام اور ریاستی وزیر فرہاد حکیم نے جائے وقوع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔

ریاستی وزیر فرہاد حکیم نے کہاکہ میٹرو ریلوے انتظامیہ کی عدم توجہی کے سبب مرکزی کولکاتا کے سینکڑوں باشندوں کے مکانات کے منہدم ہونے کے خطرے منڈلانے لگے ہیں۔لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر سڑکوں پر آگئے ہیں۔

انہوں نے کہاکہ میٹرو ریلوے کو بہو بازار اور اس کے اطراف کے علاقوں کے لوگوں کی رہائش کے لئے محفوظ مقامات مہیا کرانے پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے ورنہ وہ لوگ کہاں جائیں گے۔

واضح رہے کہ آج صبح میں بہو بازار میں یکے بعد دیگرے مکانات کی دیواروں میں دراڑیں پائیں گی۔لوگ دہشت کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر باہر آگئے۔ان میں سے بیشتر لوگ اپنے اپنے گھروں کے سامان تک لے سڑکوں پر بیٹھ گئے ۔