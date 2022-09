مغربی بنگال میں بین الاقوامی شہرت یافتہ تہوار درگا پوجا کی تیاریاں زور شور سے جاری ہے۔ دارالحکومت کولکاتا اور اس کے اطراف کے اضلاع میں بازاروں،شپنگ مالز میں خریداروں کی بھیڑ امڈ پڑی ہے۔Minister Firhad Hakim In Inspection Of Kolkata Roads Before Durga Puja

کولکاتا اور اس کے اطراف علاقوں میں خستہ حال سڑکوں کی وجہ سے تہواروں کے لئے خریداری کرنے والے عام لوگوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔بارش کی وجہ سے خستہ حال سڑکوں پر چلنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔

میئرفرہاد حکیم کا کولکاتا کی سڑکوں کا معائنہ

اسی درمیان کولکاتا میونسپل کارپوریشن کے میئر فرہاد حکیم نے درگاپوجا سے کولکاتا اور اس کے اطراف کے علاقوں کی خستہ حال سڑکوں کے معائنہ کیا۔خستہ حال سڑکوں کی جلد سے جلد مرمت کرانے کا اعلان کیا۔

میئر اور وزیر فرہاد حکیم نے کہا کہ کولکاتا میں سڑکیں کافی بہتر حالت میں ہیں۔ یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن دوسرے علاقوں میں سڑکوں کے خستہ حال ہونے کی اطلاع ملی ہے۔

انہوں نے کہا کہ درگا پوجا سے پہلے تمام خستہ حال سڑکوں کی مرمت کے کاموں کو مکمل کر لیا جائے گا۔‌ سڑکوں میں معمولی خرابی ہے جسے چند دنوں میں ہی ٹھیک کر لیا جائے گا۔

ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کولکاتا اور اس کے اطراف کی سڑکوں اپ گریڈ کرنے کے لئے کافی خرچ کیا گیا ہے لیکن بارش اور طوفان کے سبب تھوڑا بہت مسئلہ ہو ہی جاتا ہے۔لیکن ہماری حکومت کی کوشش یہ رہتی ہے کہ اہل بنگال کو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بھی محفوظ رکھی جائے۔