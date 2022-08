ملك كی تمام ریاستوں میں جوش و خروش كے ساتھ 75یوم آزادی كا جشن منا یا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال میں یوم آزادی كے موقع پر تمام ریاستوں میں مختلف ثقافتی تقاریب كا اہتمام كیا جا رہا ہے۔ اسی درمیان ریاست كے مشرقی مدنی پور ضلع سے پڑوسی ملك پاكستان كو مباركباد دینے پر گرفتاری كی اطلاع ہے۔mednipore man detained as he wishes paksitan in independence day

ذرائع كے مطابق مدنی پور ضلع كے مدنی پور میونسپلٹی كے وارڈ نمبر23 كا رہنے والا شہنشاہ نام كے اس نوجوان نے گزشتہ روز سوشل میڈیا پر پاكستان كی یوم آزادی كے موقع پر اپنے ایك دوست كو مباركباد پیش كی تھی۔ سوشل میڈیا پر مباركباد یش كرنے كے 24 گھنٹوں كے اندر اندر ہی نوجوان كو گرفتار كرلیا گیا ہے۔

پولیس نے كہاكہ نوجوان كی شناخت شہنشاہ كے طور پر ہوئی ہے۔ وہ وارڈنمبر23 كے رہنے والا ہے۔ پولیس پورے معاملے كی تفتیش كر رہی ہے اور پاكستان اس سے اس كا كیا لنك ہے اس كے بارے میں پتہ لگانے كی كوشش كی جارہی ہے۔اس كا سوشل میڈیا اكاونٹ كی بھی جانچ كی جا رہی ہے۔

دوسری طرف بی جے پی كے رہنماوں كا كہنا ہے كہ شہنشاہ ترنمول كانگریس كا نوجوان سرگرم رہنما ہے۔اس كے خلاف سخت كارروئی كا مطالبہ كیا۔انہوں نے مزید كہاكہ ترنمول كانگریس كے بیشتر رہنماوں كے پروسی ملك سے تعلقات ہے۔اس بنیاد پر ان كے خلاف كارروائی ہونی چاہیئے۔