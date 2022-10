کولکاتا: گنگا ندی کے کنارے کی خوبصورتی سے لے کر مختلف میونسپل علاقوں کی نکاسی تک، پینے کے پانی کے مسائل سے لے کر پلوں کی تعمیر کے سلسلے میں کولکاتا میونسپل کارپوریشن کے میئر فرہاد حکیم نے عالمی بینک کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کی۔Mayor Firhad Hakim Meet World Bank Official To Get Loans For Municipal Devlopment

شہری ترقیات کے وزیر فرہاد حکیم نے کولکاتا میونسپل کارپوریشن کی مرکزی عمارت میں اس طرح کے کئی مسائل پر عالمی بینک کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اجلاس میں سیکرٹری محکمہ خلیل احمد بھی موجود تھے۔

میونسپل اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ذرائع کے مطابق کولکاتا اور ہاوڑہ کے مجموعی ترقیاتی منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ریاست کے کئی میونسپل علاقوں میں پینے کے پانی، نکاسی، کچڑے پھینکنے کے انتظامات سمیت مختلف مسائل کے لئے عالمی بینک کو قرض کے لئے درخواستیں دی گئی ہیں۔

بنیادی طور پر اس میٹنگ میں گنگا کے کنارے کی جدید کاری کے مسئلہ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیکن مالی پریشانیوں کی وجہ سے مسلسل کام نہیں ہو سکا۔ میئر نے کہا کہ ورلڈ بینک سے پیسے ملیں گے تو دوبارہ کام شروع کرناا ممکن ہو گا۔ دو تین جگہوں پر پل بنانے کے منصوبے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔