رامپورہاٹ:مغربی بنگال کے بیربھوم ضلع کے رامپورہاٹ تھانہ کے تحت سلبادرا علاقے میں مقامی باشندوں نے ایک مسلم شخص کو چور کے شبہ میں پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔اس واقعے کے سبب علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔پولیس نے ہجومی تشدد کے واقعے میں ملوث دس لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔

رامپورہاٹ میں شخص ہجومی تشدد کا شکار

ذرائع کے مطابق مقامی لوگوں نے شخص کو گزشتہ شب علاقے میں مشتبہ حالت میں گھومتے دیکھا۔ مقامی باشندوں کواس پر چور ہونے کا شبہ ہوا اور پکڑ کراس کی پٹائی کردی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔زخمی شخص کو ہجوم کے چنگل سے آزاد کرایا۔

پولیس نے زخمی شخص کو تشویشناک حالت میں رامپورہاٹ گورنمنٹ میڈیکل کالج اور اسپتال میں داخل کرایا جہاں آج اس شخص کی موت ہو گئی۔ پولیس نے کہا کہ مرنے والے شخص کی شناخت عطاء الرحمن کے طور پر ہوئی ہے۔اس کی عمر35 ہے۔

پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر واقعے کی تحقیقات شروع کردی۔ پولیس نے علاقے کے 10 افراد کو مار پیٹ میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کر لیا۔ منگل کو گرفتار شدہ افراد کو رام پورہاٹ سب ڈویژنل عدالت میں پیش کیا گیا۔