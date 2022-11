بنگاؤں: مغربی بنگال کے شمالی 24 پرگنہ کے بنگاؤں ذہنی طور پر بیمار ایک شخص نے کچن کے چاقو سے اپنا عضو تناسل کاٹ دیا۔ اس نے اسے گھر کے قریب جنگل میں پھینک دیا۔ اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ بنگاؤں (بنگاؤں) میں اس واقعہ سے سنسنی پھیل گئی ہے۔ Man Cut His Private Part At Bongaon In North 24 Parganas In West Bengal

ذرائع کے مطابق اس شخص کا نام شیمل منڈا ہے۔ پلہ قبائلی محلے کا رہائشی گزشتہ 6 ماہ سے ذہنی مسائل کا شکار تھا۔ شیمل نے ذہنی عدم توازن کی وجہ سے ایسی حرکت کی ہے۔ ایسے معاملات میں جب کوئی شخص خودکشی کرنے کے ارادے سے اپنا عضو تناسل کاٹنے کی کوشش کرتا ہے اسے فالسی سائیڈ کے طور پر مانا جاتا ہے۔

واقعہ کیا ہے ؟ شیمل منڈا کے بھائی نرمل منڈا نے بتایا کہ صبح انہیں بیت الخلاء میں خون ملا۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ انہوں نے اپنے فیملی ممبران سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کی کہ بیت الخلا میں خون کہاں سے آیا ہے؟ لوگوں کے ذہین میں یہ بات سامنے آئی کہ کہیں شیمل نے کچھ کر تو نہیں لیا ہے۔

شیمل کے پوچھنے پر انہوں نے عضو تناسل کاٹنے کی بات بتائی۔ شیمل نے بتایا کہ اس نے اپنا عضو تناسل کاٹ کر جنگل میں پھینک دیا۔ خاندان کے سبھی لوگوں نے اندازہ لگایا کہ شیمل نے کچن کے چاقو سے اس کرتوت کو انجام دیا ہے۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ ابتدائی طور پر انہیں بنگاؤں سب ڈویژنل اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، لیکن بعد میں جب ان کی حالت بگڑ گئی تو انہیں وہاں سے کولکاتا منتقل کیا گیا۔ گھر والوں نے کہا کہ شیمل گزشتہ چھ سات مہینوں سے ذہنی طور پر پریشان رہنے لگا تھا۔ ان کا اعلاج چل رہا تھا۔ اس کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا کہ یہ شخص اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ واقعہ سے علاقہ میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ Man Cut His Private Part At Bongaon In North 24 Parganas In West Bengal