مغربی بنگال اسمبلی حزب اختلاف کے رہنما شھبندو ادھیکاری نے کہا کہ ریاستی حکومت کی ہر معاملے میں سیاست کرنے کی وجہ سے عام لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے.



حزب اختلاف کے رہنما شھبندو ادھیکاری نے کہا کہ ریاستی حکومت کی وجہ سے ریاست میں تعلیمی نظام کا برا حال ہے. ناقص پالیسی کے سبب آج تک تعلیمی اداروں اور اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال نہیں ہو سکی.



انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں کا بھی برا حال ہے. ہسپتالوں میں علاج کرانے کے لئے آنے والے مریضوں کی پریشانیاں کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتی ہیں.



ان کا کہنا ہے کہ بردوان میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال اس کی عمدہ مثال ہے. ہسپتال کے کورونا ڈیپارٹمنٹ (وارڈ ) میں آگ لگنے کے واقعے کو کسی بھی قیمت پر نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے.



رکن اسمبلی نے کہا کہ ہسپتال انتظامیہ کی لاپرواہی کے سبب ہسپتال میں آگ لگی ہے. اس کے لئے ہسپتال انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومت بھی ذمہ دار ہے.



انہوں نے کہا کہ بردوان میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال کے کورونا وارڈ میں جن ملازمین ڈیوٹی پر تعینات تھے ان کے خلاف سخت کارروائی اور آتشزدگی میں ہلاک ہونے والی مریضہ کے اہل خانہ کو حکومت کی جانب سے 50 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے.



حزب اختلاف کے رہنما شھبندو ادھیکاری کے مطابق وزیراعلیٰ ممتا بنرجی کے پاس ان سب واقعے کا نوٹس لینے کے لئے وقت نہیں ہے. حکومت کو اس سلسلے میں فوراً ردعمل کا اظہار کرنا چاہیے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا.