کولکاتا: مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا میں واقع کولکتہ میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال کے طلباء اسٹوڈنٹ کونسل الیکشن کے اپنے مطالبے پر اٹل ہیں۔ انہوں نے تین نکاتی مطالبات کے ساتھ بھوک ہڑتال شروع کی ہے اور اب تک 42 گھنٹے گزر چکے ہیں۔

بھوک ہڑتال پر بیٹھے طلباء میں سے کئی بیمار بھی ہو گئے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک شخص میں بخار مبتلا ہے۔ تاہم بھوک ہڑتالی تحریک ختم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

واضح رہے کہ طلبہ کی تحریک گزشتہ پیر کی رات سے شروع ہوئی تھی۔ منگل کو صورتحال سنگین ہوگئی اس دن کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی جس کے بعد بحث شروع ہو گئی۔ احتجاج کرنے والوں کے رویے پر سوال اٹھتا ہے۔

مبینہ طور پر اس کے بعد احتجاج کرنے والے طلباء نے سی سی ٹی وی کیمرے کو کالے کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ ان کے بقول اگر تحریک کی 'فوٹیج' سامنے آتی ہے تو معاملہ اور بگڑ سکتا ہے۔