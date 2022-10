کولکاتا: دیو اسیش کولکاتا پولس کے کانسٹیبل کو ڈکیتی کی ایک واردات کے 4 ماہ بعد گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس اس معاملے میں اس کے ایک اور ساتھی کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے۔ یہ واقعہ جون کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ تال تلہ تھانہ علاقہ میں تعینات ایک کانسٹیبل دیواشیش نے کاروبار کی جانچ کے نام پر ایک تاجر سے موٹی رقم لوٹ لی تھی۔ Constable Of Special Branch In Kolkata Police Arrested In Dacoity Case In Kolkata

تاجر نے کہا کہ وہ یہ رقم بینک میں جمع کرانے جا رہا تھا۔ پولیس کا تعارف کرواتے ہوئے کانسٹیبل نے چیکنگ کے نام پر اس سے رقم چھین لی۔ تاجر نے تھانہ تال تلہ میں رپورٹ لکھوائی تھی۔ اس کی شکایت کی بنیاد پر پولیس تفتیش کر رہی تھی۔ کولکاتا پولس کے ذرائع نے بتایا کہ اتنی بڑی رقم کی تحقیقات کے لئے پولیس نے سب سے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج کی چھان بین شروع کی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے ایک ایک کرکے 6 افراد کے سراغ مل گئے۔ فوٹیج کے لوگوں کو تلاش کرکے زیادہ تر پوچھ گچھ شروع کردی گئی۔

مزید پڑھیں:Karnataka Minister on Arabic Schools: اکثر عربی اسکول محکمہ تعلیم کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے، ریاستی وزیر تعلیم

ان میں سے ایک کی گرفتاری کے بعد بھی دیواشیش گرفتار نہیں ہوسکا تھا۔ پوچھ گچھ کے اختتام پر دیواشیش کا نام سامنے آیا۔ بدھ کو کلکتہ پولیس نے ودھان نگر علاقے میں جا کر اسے ان کے فلیٹ سے گرفتار کر لیا۔ دیواشیش کو بینک شال کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ملزم کو 7 نومبر تک پولیس کی تحویل میں رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ Constable Arrested in Dacoity Case

کولکاتا پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ دیواشیش داس خود کولکاتا پولیس کے اسپیشل برانچ کانسٹیبل ہیں۔ لیکن اس سے پوچھ گچھ کی جارہی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک دیواشیش نے اس واقعہ کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے اس طرح اور کتنا پیسہ لوٹا، یہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ Constable Of Special Branch In Kolkata Police Arrested In Dacoity Case In Kolkata