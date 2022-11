شمالی 24 پرگنہ :ملک کی دوسری ریاستوں کی طرح مغربی بنگال میں ٹی20 عالمی کپ کا خمار سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ہر عمر کے لوگوں میں اس مقابلے کو لے کرزبردست جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ Khardah Municipality Staff Face Criticism Stop Working Because Of Indian Vs England Semifinal

اسی درمیان شمالی 24 پرگنہ کے کھردہ میونسپلٹی کے ملازمین نے بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے گئے سیمی فائنل مقابلے کو دو لکھنے کے لئے کام بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ میونسپلٹی کے تمام شعبوں کے سامنے closed کا بورڈ لگا دیا گیا تھا۔

تمام ملازمین اپنی اپنی کرسی لے کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے۔اسی درمیان چند لوگ کام کے سلسلے میں متعلقہ شعبوں میں گئے تو انہیں ڈانٹ کر بھگا دیا۔ملازمین کی اس حرکت کی وجہ سے عام لوگوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔

کہا جا رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ بلدیاتی کارکنان چیئرمین کے گھر کے سامنے کرسیاں لگا کر کھیل دیکھ رہے ہیں۔ ملازمین سرکاری دفاتر میں کام چھوڑ کر کھیل کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اپوزیشن بی جے پی کو یہ سوال اٹھاتے دیکھا گیا ہے۔ مغربی بنگال میں دفتر اب کلب کلچر کی طرح سے چل رہا ہے۔کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے۔

کھردہ میونسپلٹی کے ڈپٹی میئر سائین مجمدار نے فون پر کہا کہ وہ اس وقت میونسپلٹی میں نہیں تھے۔ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تو میونسپل سربراہ سے بات چیت کے بعد پورے واقعہ کی تحقیقات کی جائیں گی۔ تاہم سیاسی ہلچل یہیں نہیں رکتی۔