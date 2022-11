جلپائی گوڑی: کامتاپور پیپلز پارٹی (متحدہ) اور کامتاپور پیپلز پارٹی (پروگریسو) کے لیڈروں نے ایک مشترکہ فورم - کامتاپور اسٹیٹ ڈیمانڈ جوائنٹ فورم - تشکیل دیا اور شمالی بنگال کے آٹھوں اضلاع میں رہنے والی کامتاپوری برادری کے لیے الگ کمتاپور ریاست کے مطالبے کی قیادت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔Kamtapur People Party Threaten To Rail Block Campaign On 6th December

کامتاپور پیپلز پارٹی نے 6 دسمبر کو ریل روکو تحریک کی کال دی

فورم کے صدر نکھل رائے اور نائب صدر امیت رائے نے مشترکہ طور پر 6 دسمبر کو 12 گھنٹے کی ریل روکو تحریک کا اعلان کیا۔انہوں نے م یہاں پریس کلب میں ایک میڈیا کانفرنس کے دوران نامہ نگاروں کو بتایا کہ اگر کامتاپور ریاست کا ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا تو وہ احتجاج جاری رکھیں گے۔نکھل رائے پیپلز پارٹی کے گروپ کی نمائندگی کرتے ہیں اور امیت رائے کا تعلق ترقی پسند گروپ سے ہے۔

انہوں نے کہا کہ ان کا مطالبہ 60 کی دہائی کے اواخر سے شمالی بنگال کے آٹھ اضلاع میں نسلی کامتاپوری لوگوں کے لیے کامتاپور ریاست کے قیام کا ہے۔

کمتاپور کے لیے ایک نئی علیحدہ ریاست کے پس منظر میں، حال ہی میں گریٹر کوچ بہار کے لیڈر اننت مہاراج نے بھی شمالی بنگال میں علیحدہ کوچ بہار ریاست کا مطالبہ کیا۔ کوچ بہار مغربی بنگال کا سب سے دور شمالی ضلع ہے اور اس کی سرحد آسام سے ملتی ہے۔Kamtapur People Party Threaten To Rail Block Campaign On 6th December