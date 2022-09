کولکاتا: مغربی بنگال میں ایس ایس سی کے ذریعہ پرائمری اور اپر پرائمیری اسکولوں میں اساتذہ کی تقرری میں بدعنوانی کے معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ سی بی آئی کی تحقیقات میں نئے نئے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔سی بی آئی کی جانچ جوں جوں آگے بڑھ رہی ہے توں توں حکمراں جماعت ترنمول کانگریس کی پریشانیوں میں اضافہ ہو تا جارہا ہے۔Ganguly directs CBI to probe into destroying of 2014 Primary Teacher Recruitment OMR Marksheet

اسی درمیان کلکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس ابھیجیت گنگولی نے 2014 میں ایس ایس سی کے ذریعہ پرایمری اساتذہ کے امتحانات کی کاپی اور مارک شیٹ تباہ کے معاملے کی جانچ سی بی آئی کو سونپنے کی ہدایت دی ہے۔

کلکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس ابھیجیت گنگولی نے آج سماعت کے دوران کہاکہ او ایم آر شیٹ اور امتحانات کی کاپی(Answer Sheet) سے چھیڑ چھاڑ کرنا ایک جرم ہے۔ اگر ایسا کیا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔

جسٹس ابھیجیت گنگولی نے کہاکہ پورے معاملے کی جانچ کی ذمہ داری سی بی آئی کو سونپی جارہی ہے۔ سی بی آئی کو پورے معاملے کی جانچ کرکے تفصیلی رپورٹ میں عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔

واضح رہے کہ مغربی بنگال میں ایس ایس سی کے ذریعہ پرائمری اور اپر پرائمیری اسکولوں میں اساتذہ کی تقرری میں بدعنوانی کے معاملے میں ترنمول کانگریس کے معطل رہنما اور سابق وزیر پارتھو چٹرجی جیل میں ہیں۔اس کے علاوہ شمالی بنگال یونیورسٹی کے وائش چانسلر سوبیریش بھٹاچاریہ،کلیان موئے،سمیت ایس ایس سی کے سابق چئیرمین بدعنوانی کے معاملے میں گرفتار ہوچکے ہیں۔