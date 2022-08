کولکاتا: مغربی بنگال میں ایس ایس سی كے ذریعہ پرائمری اور اپر پرائمری اسكولوں میں اساتذہ كی تقرری میں بدعنوانی كے معاملے كے انكشاف كے بعد حكمراں جماعت ترنمول كانگریس كی پریشانیاں كم ہونے كا نام نہیں لے رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے ترنمول كانگریس كی سربراہ اور وزیراعلیٰ ممتا بنرجی كو گھیرنے كی كوششیں تیز كردی ہیں۔ everything will be proved by time says former ex bengal minister partha chatterjee

اسی درمیان كلكتہ ہائی كورٹ میں سابق وزیر پارتھو چٹرجی اور ان كی قریبی دوست ارپیتا مكھرجی كی پیشی ہوئی۔ كلكتہ ہائی كورٹ میں سماعت كے دوران ترنمول كانگریس كے معطل رہنما اور سابق وزیر پارتھو چٹرجی اور ان كی قریبی دوست ارپیتا مكھرجی كو مزید 14 دنوں تك كے لئے جیل حراست میں ركھنے كا حكم دیا۔ عدالت میں پیشی كے دوران سابق وزیر پارتھو چٹرجی نے اشاروں اور اشاروں میں اپنی پارٹی كے رہنماوں كو سبق سكھانے كی دھمكی دی۔

ترنمول كانگریس كے معطل رہنما اور سابق وزیر پارتھو چٹرجی نے عدالت سے باہر آتے وقت كہا كہ وہ بے گناہ ہیں۔ ان كا اس معاملے سے كوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہیں اس معاملے میں زبردستی پھنسانے كی كوشش كی جارہی ہے۔ انہیں جھوٹے معاملے مں پھنسانے كی كوشش كی گئی ہے، لیكن آنے والے دنوں میں سب كو اس كا جواب مل جائے گا۔ وقت كا انتظار ہے اور آنے والے دنوں میں سب كچھ واضح ہونے كی پوری امید ہے۔

انہوں نے كہا كہ وہ شروع سے ہی یہ كہہ رہے كہ انہیں جھوٹے معاملے میں پھنسایا گیا ہے۔ ان كے خلاف جو بیان بازی ہو رہی ہے وہ بھی چند لوگ ہی كررہے ہیں۔ انتظار كیجیے، آنے والے دنوں میں دودبھ كا دودھ اور پانی كا پانی ہوجائے گا۔ انپہیں قانون پر مكمل اعتماد ہے، وہ باعزت بری ہوں گے اور انہیں جھوٹے معاملے میں پھنسانے والے جیل میں جائیں گے۔ سابق وزیر پارتھو چٹرجی كے اشاروں اشاروں میں دھمكی دینے پر سی پی آئی ایم كے رہبما سجن چكرورتی نے كہا كہ ترنمول كانگریس میں ایك نہیں دو نہیں بلكہ درجوں بدعنوان رہنما ہیں۔ پارتھو بابو كی بات سے اپوزیشن كو نہیں بلكہ ترنمول كانگریس كے رہنماوں كو فكر كرنے كی ضرورت ہے۔