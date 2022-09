مغربی بنگال کے شمالی 24 پرگنہ کے بدھان نگر میں واقع سالٹ لیک اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میچ میں آئی ایس ایل کی دو فرنچائزی ٹیمیں بنگلورو ایف سی اور ممبئی سٹی ایف سی آمنے سامنے ہوئیں۔Indian Footballer Sunil Chhetri Says dream Come True after Clinch Durand Trophy First Time

بنگلورو ایف سی نے ممبئی سٹی ایف سی کو ایک دلچسپ اور سنسنی خطابی معرکہ میں ایک کے مقابلے دو گول سے شکست دے کر پہلی مرتبہ ڈورنڈ کپ فٹبال ٹورنامنٹ کا خطاب اپنے نام کر لیا۔بنگلورو ایف سی کا یہ پہلا خطاب ہے۔

بھارتی فٹبال کی تاریخ کے کامیاب فٹبال کھلاڑیوں میں سے ایک سنیل چھیٹری نے خطاب جیتنے کے بعد کہا کہ یہ ان کی زندگی کا پہلا ڈورنڈ کپ کی پہلی ٹرافی ہے۔ اس سے پہلے یوں تو بھارتی فٹبال کے تمام خطابات اپنے نام کر چکے تھے۔ڈورنڈ کپ ہی پہنچ دور آج اس پر بھی قبضہ ہوگیا۔

چمپئن ٹیم کے کپتان سنیل چھیتری نے کہا کہ ہم نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پوری ٹیم جیت کے مقصد سے میدان میں اتری تھی۔ ہمارا ایک مقصد کے ساتھ میدان میں اترے اور حاصل کیا۔

انہوں نے کہا کہ میرے کیریئر کا یہ پہلا اور آخری ڈورنڈ کپ خطاب ہے۔‌ شاید اس کے بعد ڈورنڈ کپ کے مقابلے کے لئے دوبارہ میدان میں نا اتر سکوں۔ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ یہ میرا آخری ڈورنڈ کپ مقابلہ ہو سکتا ہے۔

